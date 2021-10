Volvo svela il prezzo del nuovo crossover elettrico da 480 CV

Al via la produzione di Volvo C40 Recharge, il nuovo crossover elettrico da 480 Cv della Casa svedese. L’auto a zero emissioni, è costruita presso lo stabilimento Volvo di Ghent e arriva sul mercato dopo la presentazione del primo modello 100% del brand, la XC40 Recharge.

La C40 Recharge rappresenta la seconda auto completamente elettrica presente all’interno del listino Volvo e la più recente di una serie di nuove vetture a zero emissioni che il brand scandinavo presenterà nei prossimi anni. Volvo Cars, infatti, mira a vendere esclusivamente auto a trazione elettrica da qui al 2030 per una delle strategie di elettrificazione più ambiziose di tutto il settore.

Gli obiettivi di Volvo non si fermano qui: la Casa svedese punta a diventare neutrale dal punto di vista climatico entro l’anno 2040. Lo stabilimento scelto per la produzione della C40 Recharge è quello di Ghent, uno dei più grandi di tutta la corporation scandinava: nella fabbrica belga viene prodotta anche la XC40 Recharge, la versione a trazione solo elettiva del premiato SUV compatto della Casa, nonché primo modello 100% elettrico firmato Volvo.

“La Volvo C40 Recharge è un’auto che rappresenta il nostro futuro – ha dichiarato Javier Varela, Senior Vice President per le attività industriali e la qualità di Volvo Cars – Le nostre attività produttive e la stretta collaborazione con i fornitori sono fondamentali per la realizzazione delle nostre ambizioni future in termini di elettrificazione e di neutralità climatica. Il nostro stabilimento di Ghent è pronto per affrontare un futuro completamente elettrico e svolgerà un ruolo importante all’interno della nostra rete industriale globale nei prossimi anni.”

Il nuovo modello offre tutti i vantaggi di un SUV, distinguendosi per una sezione posteriore caratterizzata da un design accattivante che si sposa alla perfezione con la linea più basse del tetto. Il frontale è stato ridisegnato e propone un nuovo look che include proiettori dotati di un’avanzata tecnologia a pixel.

La seconda auto 100% elettrica prodotta da Volvo, brand che si prepara a dire addio alle vetture benzine e diesel, avrà due motori elettrici: uno posizionato sull’asse anteriore e l’altro su quella posteriore. I propulsori saranno alimentati da una batteria da 78 kWh che può essere ricaricata dal 10% all’80% in meno di 40 minuti. L’autonomia prevista per la C40 Recharge è di circa 440 km, mentre il prezzo di listino dovrebbe aggirarsi sui 57.000 euro.