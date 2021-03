Volvo, addio auto diesel e benzina: solo elettriche

editato in: da

Volvo XC40 Recharge, il primo suv elettrico della Casa

Volvo Cars sta cambiando il modo e il luogo in cui incontra i suoi clienti e si accinge a trasformare il tradizionale modello di vendita passando all’online e rafforzando le relazioni con i clienti. La Casa punta inoltre a diventare un produttore globale di modelli elettrici entro il 2030.

L’obiettivo è quello di lanciare nei prossimi anni una nuova linea di macchine esclusivamente elettriche, che saranno disponibili solo attraverso il canale online. La nuova strategia commerciale di Volvo Cars prevede un forte investimento nei suoi canali di vendita online, una riduzione significativa della complessità dell’offerta di prodotti e prezzi trasparenti e predefiniti.

Volvo Cars mira quindi all’espansione delle vendite online e a creare un’offerta per i clienti completa e pratica che verrà proposta con il nome di Care by Volvo. Lex Kerssemakers, responsabile delle attività commerciali globali, dichiara: “Il futuro di Volvo Cars si fonda su tre pilastri: elettrico, online e crescita. Intendiamo offrire ai nostri clienti un’esperienza di acquisto e possesso di una Volvo che garantisca la massima tranquillità e praticità, eliminando qualunque complessità durante l’acquisto e l’uso dell’auto. La semplificazione e la comodità sono un elemento essenziale di tutto quello che facciamo”.

La strategia si concentra sui veicoli elettrici di fascia alta, il segmento in più rapida crescita dell’industria automobilistica globale. Volvo Cars si propone di diventare un leader in questo segmento e in futuro si concentrerà solo sullo sviluppo di auto elettriche (abbiamo visto la XC40 Recharge). Oltre a investire nelle piattaforme di vendita online, vuole instaurare relazioni più forti con i clienti.

“L’esperienza online e offline deve essere completamente e perfettamente integrata”, ha aggiunto Lex Kerssemakers. “Ovunque il cliente si trovi – online, in una concessionaria, in un Volvo Studio o alla guida dell’auto – la sua esperienza deve essere di prim’ordine”.

Acquistando una Volvo elettrica online, l’auto verrà fornita insieme a un comodo pacchetto di servizi che includono l’assistenza, la garanzia, il soccorso stradale, l’assicurazione, ove disponibile, e le soluzioni di ricarica domestica. Nel suo store online Volvo renderà molto più semplice il processo di registrazione per l’acquisto di un’auto elettrica, riducendo il numero di passaggi necessari per completare la procedura.

I clienti potranno scegliere le Volvo elettriche preconfigurate, pronte per essere ordinate in modo comodo e semplice e per essere consegnate rapidamente. Ulteriore praticità e semplificazione sono garantite dai prezzi trasparenti e prestabiliti. Volvo Cars intende diventare un leader nel mercato delle auto elettriche di fascia alta, con un’offerta esclusivamente elettrica entro il 2030. Per questo eliminerà gradualmente dal suo portafoglio globale qualsiasi auto con un motore a combustione interna, compresi gli ibridi. La transizione della Casa verso una produzione di auto 100% elettriche fa parte del suo ambizioso piano per il clima.