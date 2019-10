Volkswagen Touareg Black Style, il nuovo suv high-tech sportivo

editato in: da

Volkswagen Italia lancia una serie speciale del suv Touareg denominata Black Style.

Una variante che si contraddistingue per il suo stile unico e per un equipaggiamento molto ricco. Un’edizione che viene offerta soltanto sul mercato italiano, disponibile per la clientela del Bel Paese con le potenti motorizzazioni tremila alimentate sia a gasolio che a benzina, a seconda delle esigenze, con una potenza rispettivamente di 231 o 340 cavalli, niente male per il suv sportivo.

Quello che contraddistingue la nuova variante di Volkswagen Touareg Black Style sono le finiture visibili subito all’esterno, in nero opaco, utilizzate per le calotte degli specchietti retrovisori esterni, per i terminali di scarico, per la calandra e per il nome posizionato al centro del portellone. La nuova versione del suv monta cerchi in lega leggera specifici da 19 pollici ed è disponibile in tre tinte per la carrozzeria, nero perla, bianco o grigio silicio metallizzato.

La nuova Touareg Black Style si distingue per l’eleganza del design e le innovative soluzioni tecnologiche. Nell’auto si fondono in maniera perfetta le linee dinamiche degli esterni e la cura nei dettagli degli interni creando un modello che sprigiona il suo carattere sportivo e deciso. Il suv offre un equipaggiamento completo di soluzioni di connettività di nuova generazione e un innovativo concetto di integrazione dei sistemi di assistenza, comfort, illuminazione e infotainment, in grado di assicurare al conducente un’esperienza di guida piacevole.

Per quanto riguarda gli interni, basta salire bordo per scoprire il comfort e lo stile esclusivo che presenta l’abitacolo della nuova Volkswagen Touareg Black Style. I sedili in pelle ‘’Vienna’’ assicurano massima comodità, l’ambiente interno è ricco di vani portaoggetti nella console centrale e a lato passeggero. L’atmosfera all’interno è molto raffinata, l’eleganza è sottolineata dagli inserti decorativi, l’auto offre un ampio vano di carico con portellone a comando elettrico.

Grazie a App Connect puoi viaggiare sempre connesso sulla nuova Volkswagen Touareg Black Style, usando le app preferite anche mentre ci si trova alla guida, si può connettere il proprio smartphone al sistema di Infotainment di questa nuova variante eccezionale del suv. Anche i passeggeri possono scegliere l’intrattenimento a bordo con il proprio telefono, grazie a Volkswagen Media Control.

Un’ultima caratteristica unica è la funzione “Easy Open”, che permette di aprire il portellone posteriore con un semplice movimento del piede sotto la parte posteriore della vettura, così inserire un bagaglio grande e pesante risulterà più semplice e veloce, senza dover cercare prima le chiavi in borsa o in tasca. La nuova Volkswagen Touareg Black Style è disponibile solo in Italia ad un prezzo di listino che parte da 62.500 euro.