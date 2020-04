Volkswagen Tiguan, risultati da record per il suv di successo

editato in: da

Tiguan, dal momento del suo lancio sul mercato, continua a segnare dei risultati impressionanti e ad affermarsi una bestseller globale per Volkswagen. Oggi il suv di grandioso successo riesce a segnare un nuovo record: 6 milioni di unità prodotte.

Solo lo scorso anno i modelli venduti sono stati 910.926 in tutto, per questo motivo Volkswagen Tiguan si è conquistata il titolo di auto più venduta del brand e del Gruppo Volkswagen nel 2019. Si tratta del suv di maggiore successo in tutta Europa, distribuito nell’80% dei Paesi del mondo, è una delle auto più popolari a livello globale.

Facendo una media, lo scorso anno, ogni 35 secondi una nuova Tiguan è uscita dalle linee di produzione. Una frequenza davvero impressionante, che riesce a dimostrare il tasso di sviluppo così rapido e ampio di questa linea di modelli. Ricordiamo che il suv VW è stato presentato per la prima volta al Salone di Francoforte nel 2007, venne commercializzato subito dopo la presentazione e fu già da allora che si vide il glorioso consenso della clientela, da quel momento si è sempre registrata una forte crescita nelle vendite.

Infatti, l’anno dopo la sua prima apparizione, ne sono state prodotte 150.000, con trazione integrale 4MOTION o anteriore. In Germania è diventata da subito il suv di maggior successo, incuriosendo molti altri mercati nel mondo, grazie alle sue caratteristiche vincenti di suv moderno e compatto. Nel 2011 fu presentata una versione evoluta che ne ha rafforzato il successo, la produzione annua oltrepassò per la prima volta i 500.000 esemplari. Nel 2016 ha debuttato la seconda generazione di Volkswagen Tiguan, basata per la prima volta sul pianale MQB, piattaforma tecnica che ha permesso alla bestseller di cambiare profondamente.

Nel 2017 la gamma Tiguan ha accolto la variante “extra large”, con un passo allungato di 110 mm, fino a sette posti e un design specifico, che ha dato un’ulteriore spinta al modello: il 55% delle Tiguan che escono dalla linea di produzione infatti oggi ha il passo lungo. Il suv di successo è prodotto in quattro stabilimenti Volkswagen, in aree con fusi orari diversi, in modo da garantire una produzione quasi continua nelle 24 ore.

Volkswagen Tiguan è diventato uno dei modelli di maggior successo al mondo, un punto fermo della produzione del brand e del Gruppo Volkswagen. Quest’anno sarà presentata una nuova versione aggiornata tecnicamente e nel design, e debutterà anche in Europa la motorizzazione ibrida plug-in.