Volkswagen Tiguan, aprono gli ordini in Italia: i prezzi

Nuova Volkswagen Tiguan: arriva la seconda generazione del Suv di successo

Volkswagen Tiguan è il SUV di maggior successo a livello europeo e uno tra i più venduti in tutto il mondo, prodotto fino a oggi in più di sei milioni di esemplari. Lo scorso anno è stato di nuovo il modello più richiesto del brand e di tutto il Gruppo Volkswagen.

L’aggiornamento della Tiguan, SUV best seller della Casa, risulta evidente dal punto di vista estetico, soprattutto osservandone il frontale ridisegnato. Il cofano motore è stato rialzato, sono stati aggiunti i fari LED, la nuova calandra è più larga. Al centro è stato inserito il nuovo logo VW, il design dei paraurti è inedito. Nella parte posteriore spicca al centro, sotto il logo VW, la scritta Tiguan.

I comparti tecnologici si sono evoluti, grazie al Travel Assist, ora la nuova Tiguan è in grado di viaggiare in modalità assistita fino a una velocità di 210 km/h. Il SUV compatto Volkswagen offre una nuova gamma di servizi e funzioni online a bordo grazie ai sistemi di infotainment di ultima generazione MIB3. Grazie alla Online Connectivity Unit con eSIM integrata, le funzioni comprendono i servizi online di We Connect e di We Connect Plus. Altra novità: il collegamento senza fili delle app tramite App-Connect Wireless sia per Apple CarPlay sia per Android Auto.

Volkswagen ha digitalizzato la gestione dei comandi della climatizzazione, con cursori touch e superfici tattili. Il nuovo volante multifunzione è stato digitalizzato con l’inserimento di isole e cursori touch. Infine i nuovi fari a LED Matrix IQ.LIGHT offrono al guidatore un livello di comfort e sicurezza di altissimo livello.

I motori della nuova Tiguan sono omologati secondo le più aggiornate normative antinquinamento Euro 6d-ISC-FCM. I motori della nuova Tiguan, al lancio, saranno due turbo benzina a iniezione diretta 1.5 TSI da 130 o 150 CV e due Turbodiesel 2.0 TDI SCR da 122 o 150 CV con tecnologia twin dosing. Nei prossimi mesi, si aggiungeranno un’altra unità a gasolio da 200 CV, una variante ibrida plug-in eHybrid, con 245 CV e 50 km di autonomia in modalità elettrica, e la sportiva Tiguan R, spinta da un potente TSI da 320 CV.

I prezzi di listino della nuova Tiguan partono da 31.150 euro per la 1.5 TSI ACT 130 CV in allestimento Life, dotata di trazione anteriore e cambio manuale a 6 rapporti. Dopo la commercializzazione della nuova elettrica Volkswagen ID.3, che inizierà il 20 luglio, a ottobre partiranno le consegne di Tiguan in Italia.