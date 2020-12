Volkswagen Tiguan eHybrid plug-in: i prezzi in Italia

editato in: da

Volkswagen Tiguan eHybrid plug-in, il Suv bestseller della Casa tedesca, è finalmente ordinabile in Italia con la nuova ed evoluta propulsione ibrida che offre fino a 50 chilometri di autonomia elettrica nel ciclo WLTP. Annunciati i prezzi di listino dei tre allestimenti: Life, Elegance e R-Line.

La strategia di elettrificazione iniziata ormai da tempo da parte di Volkswagen, continua con il lancio di nuove auto 100% elettriche e ibride. All’offerta del marchio tedesco si aggiunge anche la variante ibrida plug-in di Tiguan, il Suv più venduto del 2020. Il motore elettrico consente alla nuova versione ibrida plug-in di Tiguain di percorrere la maggior parte dei tragitti quotidiani a zero emissioni.

Nella modalità Hybrid, il motore elettrico e quello turbo benzina 1.4 TSI lavorano in sinergia, consentendo alla Tiguan di procedere anche con la sola propulsione completamente elettrica e di sfruttare frenate e decelerazioni per recuperare l’energia. Grazie a questo sistema, anche nei percorsi più lunghi ci sarà abbastanza elettricità immagazzinata nella batteria a ioni di litio per spegnere il TSI oppure per supportarlo con una spinta maggiore, a seconda delle circostanze.

I due propulsori della nuova Volkswagen Tiguan eHybrid plug-in generano una potenza massima di 245 Cv e una coppia massima di 400 Nm. Il modello bestseller della Casa tedesca che ha da poco presentato ID.4, il primo SUV completamente elettrico di Volkswagen, accelera da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi e può raggiungere una velocità di punta di 205 km/h.

Sono tre gli allestimenti disponibili per la nuova Tiguan ibrida plug-in: Life, Elegance e R-Line. La versione d’accesso Life è offerta al prezzo di listino di 41.400 euro e prevede una ricca dotazione di serie con cerchi in lega da 17 pollici, fari anteriori a LED con Light Assist, strumentazione digitale Digital Cockpit Pro da 10,25 pollici, climatizzatore automatico Climatronic a 3 zone, infotainment Ready2Discover con schermo touch da 8 pollici, cruise control adattivo ACC, Front Assist con frenata di emergenza City e riconoscimento pedoni e ciclisti, assistente al mantenimento di corsia Lane Assist, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e assistente al cambio di corsia.

La versione Elegance parte dal costo di 46.200 euro e alla dotazione di base aggiunge elementi come: cerchi in lega da 18 pollici, fari anteriori e posteriori a LED i, illuminazione ambiente interna a 30 colori, navigatore satellitare Discover Media con schermo touch da 8 pollici, funzione predittiva dell’ACC, assistente al parcheggio Park Assist con retrocamera Rear View, riconoscimento dinamico della segnaletica stradale e pacchetto Easy Open/Close che comprende l’apertura, la chiusura e l’avviamento senza chiavi, oltre ad apertura e chiusura elettrica del bagagliaio con sensore.

La R-Line, infine, è la variante più dinamica e sportiva della nuova versione ibrida di Tiguan, un modello che ad aprile ha raggiunto il grandioso primato di 6 milioni di unità prodotte. Questo allestimento, offerto al prezzo di listino di 46.900 euro, comprende anche: cerchi in lega da 19 pollici, volante sportivo rivestito in pelle con comandi touch, sedili anteriori Top Comfort, illuminazione ambiente interna a 30 colori, navigatore satellitare Discover Media con schermo touch da 8 pollici, funzione predittiva dell’ACC e riconoscimento dinamico della segnaletica.