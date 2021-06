Volkswagen Tiguan Allspace, aperti gli ordini in Italia

editato in: da

Al via gli ordini in Italia per la nuova Volkswagen Tiguan Allspace, la variante a passo lungo del SUV bestseller della Casa tedesca, aggiornato nel design e nei contenuti sempre più tecnologici. Il modello è disponibile in tre allestimenti con motori turbo benzina o diesel.

A pochi mesi dal suo debutto, la nuova Tiguan Allspace fa il suo ingresso nel listino Volkswagen del mercato italiano: grazie al suo passo allungato che consente di arrivare fino a sette posti, il modello del brand di Wolfsburg è ideale per le famiglie.

La nuova Tiguan Allspace è caratterizzata da un design aggiornato: la modifica più appariscente è quella del frontale, dove spiccano i fari a matrice LED IQ.LIGHT. La capacità del bagagliaio varia ed è compresa tra i 760 e 1.920 litri nella configurazione a cinque posti oppure tra i 700 e i 1.755 litri in quella a sette posti.

A bordo del SUV bestseller di Volkwagen che si appresta a iniziare lo sviluppo della nuova generazione di Passat, troviamo tutti i sistemi più evoluti di assistenza alla guida che consentono di viaggiare a bordo della Tiguan in totale relax e con il massimo del comfort. La connettività è resa possibile dal nuovo sistema modulare di infotainment di terza generazione MIB3.

Sono tre i motori a disposizione per la nuova Tiguan Allspace: un turbo benzina e due turbodiesel, tutti accoppiati a un cambio a doppia frizione DSG a 7 rapporti. I due turbodiesel 2.0 TDI da 150 e 200 Cv sono abbinati al doppio catalizzatore SCR con la doppia iniezione ADB che riduce le emissioni di ossidi di azoto fino a un massimo dell’80%.

Anche gli allestimenti sono tre: si parte dalla versione Life passando alla Elegance, fino ad arrivare alla R-Line. Tutti gli allestimenti offrono una dotazione di equipaggiamenti di serie più ampia e completa rispetto alle versioni precedenti.

La variante Elegance, rispetto a quella di ingresso, aggiunge contenuti tecnologici e di sicurezza. L’allestimento R-Line, invece, si distingue per la caratterizzazione estetica sportiva: in tutte le varianti, la terza fila di sedili e disponibile in opzione.

L’ultima generazione di Tiguan Allspace, presentata da Volkswagen dopo il lancio del Multivan T7, il Bulli più moderno, arriverà nelle concessionarie italiane nel mese di novembre 2021: i prezzi di listino partono da 39.500 euro per la versione in allestimento Life dotata del turbo benzina 1.5 TSI ACT da 150 CV associato al cambio DSG e alla trazione anteriore.