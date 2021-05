Volkswagen T-Roc, la versione R del SUV compatto di successo

editato in: da

Volkswagen T-Roc R: la versione più sportiva della crossover compatta

Volkswagen T-Roc R è dinamica come una vera auto sportiva, spigliata come un versatile crossover, è subito diventata la star della famiglia. Con l’elevata potenza di 221 kW/300 CV, il motore compatto della Volkswagen R è in grado di scattare da 0 a 100 in soli 4,8 secondi. La velocità massima del SUV di successo è di 250 km/h, dopodiché l’elettronica interviene a limitare la spinta della versione di punta della T-Roc.

Volskwagen T-Roc R, connubio tra prestazioni e stile

Il motore moderno da 2.0 litri con tecnologia TSI e trazione integrale intelligente 4MOTION consente alla variante sportiva della Volkswagen T-Roc di regalare agli utenti prestazioni eccezionali. La sovralimentazione con turbocompressore e l’iniezione diretta forniscono una coppia elevata sin dai bassi giri. Già a partire da 2.000 giri al minuto è disponibile la coppia massima di 400 Nm, mentre la potenza di 221 kW/300 CV viene erogata fino a 5.000 giri. Grazie all’ampia elasticità del motore, il SUV sportivo R fornisce prestazioni ottimali in tutte le circostanze, che gli danno la possibilità di sfruttare a pieno la sua potenza a qualsiasi velocità.

L’estetica della Volkswagen T-Roc R

Il SUV ad alte prestazioni T-Roc R spinge oltre la sportività fin qui disponibile con il pacchetto esterni R-Line opzionale. Il paraurti in R-Styling e le prese aria con listelli di colore nero sono segni distintivi dell’esclusiva famiglia R ad alte prestazioni, come anche il logo R sulla griglia radiatore nera e sul portellone. L’auto è dotata di fari Full LED che offrono un’illuminazione a giorno della strada e una visibilità esemplare.

L’impianto di scarico in titanio R Performance, optional dello specialista Akrapovič, vanta un potente sound, un design unico del terminale e un peso inferiore di circa sette chilogrammi. A richiesta sono disponibili i vetri laterali posteriori e il lunotto oscurati. Le minigonne sottoporta sono nel colore della carrozzeria, mentre i gusci degli specchietti esterni sono cromati opachi. La T-Roc R monta cerchi in lega da 19″ Pretoria in Nero Grafite opaco e pneumatici 235/40 R 19 che ne caratterizzano lo stile sportivo.

Interni sportivi per Volkswagen T-Roc R

L’abitacolo è sportivo, comunica a pieno lo spirito Volkswagen R. Gli interni sono affascinanti, grazie agli elementi artigianali e all’ergonomia ottimale. I supporti lombari nei sedili sportivi anteriori regolabili in altezza aumentano il comfort del guidatore e del passeggero anteriore. I fianchetti interni sono in microfibra Artvelour in stile racing, la seduta centrale e i posti posteriori esterni sono in tessuto Carbon Flag.

L’ampio abitacolo vanta un look caratterizzato dal fascino tipico della serie R, tra gli elementi principali troviamo la pedaliera in acciaio spazzolato, l’illuminazione ambiente bianca, il cielo nero, le finiture cromate sugli interruttori per luci, alzacristalli e regolazione elettrica degli specchietti esterni. Il quadro strumenti, la console centrale e i rivestimenti porta sono dotati di serie di inserti decorativi in Piano Black. Sui listelli battitacco anteriori appare il logo R. Sul bracciolo centrale tra i sedili anteriori c’è spazio per appoggiare i gomiti sia per il guidatore che per il passeggero.

Altra chicca è il volante sportivo multifunzione, è rivestito in pelle e ha la parte inferiore piatta. Le cuciture in rilievo sono di colore grigio cristallo e attirano lo sguardo insieme al caratteristico logo. Il volante è dotato di una piacevole imbottitura spessa, e permette di avere un’impugnatura perfetta; trasmette una sensazione di contatto diretto con lo sterzo progressivo della T-Roc R. Rispetto a uno sterzo convenzionale, in questo modello è necessaria una minore rotazione del volante per raggiungere la sterzata completa.

Volkswagen T-Roc R offre una serie di sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione

Come tutti i modelli della gamma Volkswagen T-Roc, anche la versione R sportiva del SUV di successo della Casa è connessa in maniera ottimale ed è dotata di moderni sistemi di assistenza alla guida. Il rilevatore di stanchezza del conducente Fatigue Detection di serie emette allarmi ottici e acustici non appena l’auto riesce a captare una chiara diminuzione dell’attenzione da parte del guidatore, grazie a parametri come comportamento di sterzo, durata del viaggio e orario. Il servizio chiamata di emergenza automatico è attivo sin dalla consegna.

Per aiutare il conducente ad affrontare le pendenze, l’auto è dotata del sistema di assistenza alla partenza in salita e in discesa. I sistemi di assistenza alla guida di serie su tutta la gamma T-Roc rendono la variante R ancora più confortevole. Il pacchetto di assistenza al conducente completo comprende, tra gli altri, il cruise control adattivo ACC Stop & Go, l’assistente al mantenimento di corsia Lane Assist e l’assistente alla frenata di emergenza Front Assist. Sono invece disponibili in opzione il Traffic Jam Assist e l’assistente di uscita dal parcheggio con il sensore per l’angolo cieco Blind Spot.

Connettività smart per il SUV sportivo

Il touchscreen TFT da 8″ del sistema Composition Media offre un design simile a quello di un tablet e viene collegato allo smartphone in pochi secondi e in maniera molto semplice. Tramite App-Connect di serie, alcune app per Android e iOS possono essere visualizzate e comandate sulla superficie più ampia dello schermo. Anche per le voci della rubrica vale lo stesso, come per quanto riguarda le liste di brani musicali e le voci di calendario. L’interfaccia telefonica Comfort disponibile come optional permette la carica induttiva. In alternativa i PC tablet e gli iPad possono anche essere collegati anche tramite WLAN. Attraverso l’Active Info Display a colori è possibile selezionare diversi profili e visualizzazioni.

La motorizzazione potente e compatta di T-Roc R

Il motore compatto della Volkswagen T-Roc R offre l’elevata potenza di 221 kW/300 CV e una coppia massima di 400 Nm, è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in soli 4,8 secondi e la sua velocità massima è di 250 km/h. La trazione integrale 4MOTION e il cambio DSG a 7 marce trasmettono la potenza. Il moderno motore TSI 2.0, in combinazione con la trazione integrale 4MOTION intelligente, conferisce alla nuova T-Roc R un comportamento di marcia straordinario.

Grazie all’erogazione ampia, la T-Roc R fornisce prestazioni ottimali in tutte le situazioni di marcia, potendo contare a ogni velocità sulla potenza R-Power. L’impianto frenante ad alte prestazioni, utilizzato anche nella Volkswagen Golf R con pacchetto Performance, reginetta della Casa, assicura decelerazioni vigorose, consistenti ed efficaci.

Il prezzo di listino di Volkswagen T-Roc R

Il listino prezzi di Volkswagen T-Roc parte da 24.600 euro, la versione sportiva R 2.0 TSI DSG 4MOTION BMT ha un prezzo di 45.950 euro.

Promozione speciale per i SUV di Volkswagen

“Se non la paghi, ti dimenticherai addirittura di averla acquistata”, questo il concetto base da cui parte la nuova campagna di comunicazione di Volkswagen. Concepita e realizzata interamente in Italia, è composta da inediti spot TV e radio che raccontano con ironia la più recente iniziativa commerciale di Volkswagen Italia. L’offerta prevede il rimborso delle prime tre rate della formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen (PVV) per l’acquisto dei modelli più apprezzati della gamma SUV Volkswagen: T-Cross, T-Roc (anche Cabriolet) e Nuova Tiguan (esclusa eHYBRID). Il pubblico italiano potrà conoscere maggiori dettagli di quest’offerta presso le Concessionarie Volkswagen, in occasione del Porte Aperte sabato 22 e domenica 23 maggio 2021.