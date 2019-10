Volkswagen T-Roc R, arriva anche in Italia il crossover potente

editato in: da

Volkswagen T-Roc R: la versione più sportiva della crossover compatta

Lo scorso mese di settembre abbiamo visto la versione sportiva e grintosa del famoso crossover di successo Volkswagen T-Roc. Si tratta della versione R, che oggi è già stata distribuita in tutta Europa in più di 400mila unità e che sta per sbarcare anche in Italia.

Il prezzo di listino sul nostro mercato parte da 44.000 euro, il crossover è caratterizzato dalla dinamica di una vera auto sportiva ed è un crossover spigliato e versatile. Il nuovo T-Roc R è stato modificato nell’estetica, aggiungendo degli elementi che sottolineano il suo carattere sportivo, senza andare a stravolgere l’eleganza che contraddistingue il modello classico e che alla clientela piace parecchio.

Le dotazioni sportive della vettura sono caratterizzate dai cerchi in lega Pretoria da 19 pollici, dai freni a elevate prestazioni con pinze nere R, spiccano poi l’assetto sportivo con altezza da terra ridotta e l’impianto di scarico con 4 terminali inediti. Esteticamente vediamo nuove calotte per gli specchietti con finitura in argento satinato, il logo R sulla calandra frontale, i fari full Led con regolazione della profondità, lo spoiler posteriore e i nuovi paraurti sportivi con design R specifico, sia all’anteriore che al posteriore.

Per quanto riguarda invece gli interni vediamo differenti novità introdotte per questa versione di Volkswagen T-Roc R che arriva anche in Italia. Tra queste non possiamo fare a meno di citare il climatizzatore automatico Air Care Climatronic, il volante multifunzione R rivestito in pelle con palette per il cambio DSG, sedili sportivi in tessuto Carbon Flag con logo R e supporto lombare, inserti dashpad e tunnel centrale in Piano Black, pedaliera in acciaio spazzolato, pomello del cambio rivestito in pelle con cuciture grigie e listelli battitacco in acciaio con logo R.

Tanti gli equipaggiamenti di serie avanzati, come il Composition Media con schermo touch da 8 pollici, tutti i servizi Car-Ner Security&Service, il rilevatore di stanchezza del conducente, il sistema di monitoraggio della distanza con riconoscimento pedoni, l’assistente per il mantenimento di corsia, la frenata d’emergenza, l’Adaptive Cruise Control e i sensori di parcheggio.

Per quanto concerne invece le prestazioni della nuova Volkswagen T-Roc R che arriva in Italia, l’auto scatta da 0 a a00 km/h in 4.8 secondi e raggiunge 250 km/h di velocità massima, per una potenza di 300 cavalli. L’auto monta cambio DSG a 7 marce adattato al temperamento esuberante del crossover sportivo, e la celebre trazione integrale Volkswagen 4Motion. Il risultato è una trazione ottimale anche in caso di condizioni avverse, il nuovo T-Roc R è pronto per il lancio in Italia.