Volkswagen T-Cross, la nuova versione Turbodiesel del suv

Volkswagen T-Cross è un suv di grande successo, molto amato dalla clientela italiana, che oggi si presenta in una nuova versione.

Il mercato del nostro Bel Paese ha accolto l’auto il mese scorso e oggi la gamma si arricchisce di un ulteriore modello, con una nuova motorizzazione. Parliamo della variante che monta un inedito motore Turbodiesel, il quattro cilindri 1.6 TDI dotato del catalizzatore SCR, in grado di sprigionare una potenza pari a 95 Cv e 250 Nm di coppia. Questa nuova versione di Volkswagen T-Cross sarà disponibile sia con il cambio manuale a 5 rapporti che con l’automatico DSG a 7 rapporti.

Le due varianti del nuovo suv di Volkswagen lanciato recentemente sul mercato automobilistico italiano potranno essere guidate tranquillamente anche da tutti i neopatentati. Le concessionarie Volkswagen daranno la possibilità a tutti coloro che sono interessanti al grandioso suv di scoprirlo e provarlo in occasione del Porte Aperte questo week end. Per il lancio della nuova variante, Volkswagen T-Cross verrà offerta in promozione a partire da un prezzo di listino di 20.900. euro.

Secondo una nota rilasciata dalla Casa, Volkswagen T-Cross 1.6 TDI con il cambio manuale ha la possibilità di raggiungere la velocità massima di 180 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in 11.9 secondi. Per quanto riguarda invece il modello equipaggiato con cambio automatico DSG a 7 rapporti, di parla della stessa velocità massima raggiungibile ma di uno scatto da 0 a 100 km/h più lento, che avviene infatti in 12.5 secondi.

Il suv proposto sul mercato italiano nella nuova motorizzazione, che già interessa il pubblico, avrà di serie il catalizzatore SCR, come abbiamo già accennato. Secondo il metodo di omologazione WLTP quindi la nuova T-Cross 1.6 RDI con cambio manuale consuma 5.3/5.5 litri di carburante ogni 100 km nel ciclo combinato, le emissioni calcolate invece sono comprese nella fascia da 139 a 145 g/km al massimo di CO2. Per quanto riguarda invece i dati della variante con cambio automatico DSG a 7 rapporti, allora si parla di 5.5-5.7 l/100 km di carburante e di una quantità di emissioni di CO2 compresa tra i 144 e i 148 g/km. La nuova T-Cross, che come abbiamo detto, può essere guidata anche dai neopatentati, è stata realizzata per una clientela giovane e dinamica.