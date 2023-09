In occasione dell’apertura di IAA Mobility si registra il debutto in anteprima mondiale della nuova Volkswagen ID. GTI Concept . Si tratta di un prototipo che anticipa il futuro dell’iconico brand GTI che, nel corso degli anni, ha segnato l’arrivo sul mercato di alcune delle sportive più apprezzate di casa Volkswagen.

La nuova concept car è parte di una strategia articolata e ambiziosa che porterà al rinnovamento della gamma europea di Volkswagen con nuovi modelli elettrici, tra cui troverà spazio anche la compatta da meno di 25.000 euro. Per i prossimi anni, il marchio tedesco porterà sul mercato undici nuove elettriche.

La prima GTI a zero emissioni

La nuova Volkswagen ID. GTI Concept è una delle principali novità del Salone dell'auto di Monaco 2023. Si tratta di un modello sviluppato in parallelo alla ID. 2all, la concept che anticipa il debutto della compatta elettrica da meno di 25.000 euro.

Questo nuovo progetto, invece, è dedicato al futuro del brand GTI e anticipa l'arrivo sul mercato della prima Volkswagen GTI elettrica. La Casa tedesca ha scelto di non rivelare molti dettagli sul prototipo che ha una carrozzeria da hatchback, con una lunghezza simile alla Polo e, quindi, pari a poco più di 4 metri.

Thomas Schäfer, CEO di Volkswagen, sottolinea: "Con la ID. GTI Concept, portiamo il DNA GTI nell'era elettrica. Rimane sportiva, iconica, tecnologicamente all'avanguardia e accessibile, ma ora con una nuova interpretazione per il mondo di domani: elettrica, completamente connessa ed estremamente emozionante".

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen

La base è la MEB

Dalla base della ID. GTI Concept sarà realizzato un modello di serie che porterà il brand GTI al debutto nel settore delle auto elettriche. Il progetto si baserà sulla piattaforma modulare MEB, già utilizzata dall'azienda tedesca per diversi modelli a zero emissioni. Il debutto è atteso per il 2027, un anno dopo il lancio della versione di serie della concept ID. 2all.

Come detto in precedenza, Volkswagen ha scelto di non fornire particolari dettagli sul prototipo. Il design, però, rappresenta una delle linee guida dello sviluppo futuro della gamma del marchio. Le prossime elettriche del marchio tedesco riprenderanno alcuni elementi della concept car in mostra questa settimana al Salone di Monaco.

Alla fiera tedesca, Volkswagen porterà anche altri modelli della sua gamma elettrica, come la ID.4, la ID.5 e la nuova ID.7. Nel frattempo, però, la Casa tedesca ha confermato il suo impegno anche per i modelli con motore termico.

Anche se nei prossimi quattro anni sono in arrivo undici nuovi modelli elettrici, infatti, Volkswagen continuerà a investire sui motori a combustione, come confermato dalle nuove generazioni di Passat Variant, che arriverà in Italia dal 2024 come annunciato dall'azienda, e Tiguan.

Per Volkswagen, quindi, ci sono tante novità in arrivo nel corso dei prossimi anni. In attesa del passaggio a una gamma completamente elettrica e dell'arrivo delle versioni di serie della ID. 2all e della nuova ID. GTI, infatti, il marchio continuerà a puntare sull'attuale gamma ID. oltre che su modelli "tradizionali", sempre molto apprezzati dal mercato.