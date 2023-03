Volkswagen svela l’auto elettrica economica

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen Volkswagen: il prototipo di ID. 2all

Come sappiamo, uno dei più grandi limiti delle auto elettriche oggi è legato proprio al prezzo di listino, che purtroppo continua a essere troppo elevato per la maggior parte delle famiglie e dei cittadini.

A tale proposito, proprio ieri abbiamo letto le nuove dichiarazioni di Elon Musk: presto Tesla inizierà a produrre la sua nuova Model 2, che dovrebbe essere la prima elettrica low cost di Palo Alto. Volkswagen segue le sue orme, e presenta oggi in anteprima mondiale il prototipo ID. 2all, che offre una prima anticipazione della Volkswagen full electric che costerà meno di 25.000 euro.

Gli aspetti più importanti da citare sono la trazione anteriore, l’autonomia fino a 450 chilometri, le funzionalità tecnologiche quali Travel Assist, IQ.LIGHT ed EV Route Planner, oltre a un nuovo design firmato Volkswagen. La versione di serie si baserà sulla cosiddetta piattaforma MEB Entry e fa parte dei dieci nuovi modelli elettrici che VW lancerà entro il 2026.

La nuova ID. low cost

La Volkswagen presenterà la versione di serie della ID. 2all al mercato europeo nel 2025. L’obiettivo è offrire un prezzo di accesso inferiore ai 25.000 euro.

L’auto sarà progettata sulla base dell’ultimo livello evolutivo della piattaforma elettrica modulare MEB. Kai Grünitz, Membro del Consiglio di Amministrazione Responsabile dello Sviluppo Tecnico, ha dichiarato: “La ID. 2all sarà la prima vettura su base MEB a trazione anteriore. Sfruttiamo l’elevata flessibilità della nostra piattaforma elettrica modulare MEB definendo, con la cosiddetta MEB Entry, nuovi standard in fatto di tecnologie e idoneità all’uso quotidiano”.

Con la piattaforma perfezionata MEB Entry, nella ID. 2all fa il suo debutto una tecnologia di propulsione, delle batterie e di ricarica molto efficiente. Il motore elettrico eroga una potenza pari a 166 kW/226 CV e raggiunge un’autonomia (ciclo WLTP) fino a 450 chilometri.

Il design degli esterni

Un elemento del design di nuova concezione della Casa è rappresentato dalla sagoma del montante posteriore progettata per la prima Golf (reginetta della Casa). La ID. 2all è il primo modello di Volkswagen a presentare questo elemento distintivo, sapientemente reinterpretato e rimodernato. Gli altri dettagli di design del prototipo prevedono la carrozzeria che poggia con decisione sulle ruote, il frontale dalle linee accattivanti, un buon tocco di dinamicità e una grande eleganza.

Gli interni

Anche nell’abitacolo vediamo un design ben definito e notiamo immediatamente un’estetica di qualità, il sistema infotainment intuitivo con regolazione del volume di tipo tradizionale e il pannello di comando separato del climatizzatore. La capacità di carico è pari a 490-1.330 litri e offre uno spazio ampio, pari a quello presente in auto di categoria superiore.

Andreas Mindt ha sviluppato una nuova strategia di design per la Volkswagen, che consentirà di continuare a rendere tangibile il DNA del brand anche in futuro. Dichiara: “Punto su tre pilastri: stabilità, simpatia ed entusiasmo”.

La stabilità la vediamo soprattutto nel design del montante posteriore, originariamente sviluppato per la prima Golf – come abbiamo già anticipato – e che ricorda la corda tesa di un arco rivolto nell’asse di marcia. Il Responsabile del Design ha reinterpretato questo elemento come caratteristica generale della nuova Volkswagen compatta. La ID. 2all è la prima vettura della Casa a essere dotata di questo nuovo montante posteriore distintivo.

Un altro elemento stabilizzante è rappresentato dai fianchi completamente rettilinei, con la linea laterale tra il montante anteriore e il montante posteriore. Il terzo elemento è rappresentato da quella che i progettisti chiamano stance: la stabilità visiva.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen

La piattaforma elettrica modulare MEB Entry

La ID. 2all è concepita sulla base di una piattaforma elettrica modulare MEB evoluta. Secondo i manager e progettisti, la versatilità della MEB offre grandi vantaggi ai clienti. Questo perché, proprio come per la MQB, grazie agli effetti di scala della MEB, Volkswagen è in grado di integrare tecnologie di categorie superiori nella ID. 2all a un prezzo conveniente. Così che tutti i clienti possano beneficiarne.

I sistemi di assistenza alla guida più moderni

Volkswagen prevede di introdurre sul mercato la versione di serie della ID. 2all con varie tecnologie avanzate dei modelli ID. di categoria superiore, tra cui il Travel Assist di ultima generazione, che permette la guida parzialmente automatizzata.

Tra le altre funzionalità previste ricordiamo i fari a LED Matrix IQ.LIGHT, i gruppi ottici posteriori a LED 3D con striscia di LED di raccordo, il ParkAssist Plus con funzione Memory, l’ID.Light (segnali luminosi intuitivi per il conducente) e i sedili elettrici con funzione di massaggio. L’ampio tetto panoramico aumenta il senso di accoglienza dell’abitacolo.

I comandi intuitivi per l’utente

L’abitacolo del prototipo della ID. 2all offre un design chiaro e comandi intuitivi. Il display touch del sistema infotainment è dotato di un menu dalla struttura rivisitata. Al di sotto è prevista una nuova unità di comando separata per il climatizzatore: le funzioni essenziali saranno comandate con tasti illuminati.

Al centro della sezione dei comandi del climatizzatore c’è una pratica rotellina per regolare il volume del sistema infotainment. Un livello sotto nella console centrale si trovano due grandi interfacce di ricarica induttiva per gli smartphone con supporto magnetico.

Il nuovo volante multifunzione dispone di una rotella e due tasti sia a destra che a sinistra. Niente di più. Nel prototipo, tutte le informazioni essenziali sono visualizzate nell’asse visivo del conducente sul Digital Cockpit e su un head-up display. Numerose interfacce USB-C distribuite nell’abitacolo e supporti magnetici con funzione di ricarica induttiva negli schienali dei sedili anteriori alimentano gli smartphone degli occupanti. Una praticissima presa da 230 V consente inoltre di alimentare qualsiasi dispositivo mobile di grandi dimensioni.

Nell’abitacolo del prototipo gli spazi sono organizzati con la massima efficienza. Tra i dettagli va annoverato lo schienale ribaltabile del sedile del passeggero.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen

La ricarica veloce

Con la MEB Entry, nella ID. 2all fa il suo debutto una tecnologia di propulsione, delle batterie e di ricarica particolarmente efficiente. Il motore elettrico da 166 kW/226 CV, che raggiunge i 100 km/h in meno di 7 secondi, è integrato nell’asse anteriore, a cui trasmette anche la coppia motrice.

La batteria offre un’autonomia fino a 450 chilometri. Presso le colonnine di ricarica rapida a corrente continua la carica può essere portata dal 10% all’80% in soli 20 minuti. A casa o nei punti di ricarica pubblici a corrente alternata la batteria viene caricata con una potenza massima di 11 kW.

La versione di serie della ID. 2all – come sottolinea la Casa – sarà una validissima auto elettrica da usare tutti i giorni. Una tipica Volkswagen, con tutto lo spazio che serve e una lunga autonomia, per arrivare alla meta senza problemi, anche nei viaggi lunghi. Grazie alla MEB altamente versatile, i clienti potranno usufruire delle tecnologie più moderne anche nella categoria di prezzo intorno ai 25.000 euro.