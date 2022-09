Volkswagen, il ritorno del furgoncino che ha fatto la storia

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen Volkswagen lancia il nuovo ID. Buzz

Volkswagen presenta ID. Buzz, che apre una nuova era automobilistica. Sono disponibili due differenti versioni del veicolo, l’ID. Buzz van e il furgone ID Buzz Cargo, entrambe a trazione completamente elettrica. A bordo si trova un ampio ambiente open space da sfruttare nella quotidianità, durante i viaggi e al lavoro.

L’autonomia massima dichiarata è di 425 km, ricaricabile in circa 30 minuti presso una colonnina per ricarica rapida. L’ID. Buzz è un modello all’avanguardia per famiglie, persone dinamiche e aziende. Il suo prototipo ha già “elettrizzato” il mondo. E ora la versione di serie arriva su strada.

Com’è fatto

Un veicolo di nuova concezione, che unisce le caratteristiche di un van multitasking con uno dei design di maggior successo di tutti i tempi, per uno stile iconico e ben definito, possente ma funzionale. Il motore elettrico da 150 kW (204 CV) eroga immediatamente la coppia massima di 310 Nm, offrendo una risposta molto brillante. La trazione posteriore evita influssi sullo sterzo. La batteria da 77 kWh integrata in profondità nel sottoscocca abbassa il baricentro e riduce al minimo il rollio nonostante l’alta costruzione della carrozzeria.

La ricarica del nuovo ID. Buzz

Il veicolo si ricarica con una potenza massima di 170 kW e, secondo lo standard WLTP, l’autonomia massima dell’ID. Buzz è pari a 423 km, quella dell’ID. Buzz Cargo di 425 km. La batteria può essere ricaricata a casa, al lavoro o presso punti di ricarica pubblici a corrente alternata da 11 kW. Collegando il veicolo a una colonnina per ricarica rapida a corrente continua la potenza sale fino a 170 kW con cui si può portare il livello di carica dal 5 all’80% in 30 minuti.

ID. Buzz: la versione 5 posti

L’ID. Buzz a cinque posti in versione van è ideale sia per la famiglia e il tempo libero sia per gli utilizzi professionali. I sedili singoli del conducente e del passeggero sono dotati di serie di braccioli regolabili sul lato interno. Il vano passeggeri è equipaggiato con un sedile a tre posti diviso in rapporto 40:60 con schienali ribaltabili. Inoltre, i due elementi di questo sedile possono essere spostati fino a 150 mm in direzione longitudinale, aumentando lo spazio di stivaggio o per le gambe, a seconda delle necessità.

Nella versione van sono disponibili di serie due porte scorrevoli. Dietro il grande portellone, in presenza di cinque persone a bordo, si dispone di un bagagliaio da 1.121 litri, la cui capacità arriva fino a 2.205 litri ribaltando la seconda fila di sedili.

ID. Buzz Cargo: le caratteristiche

Si tratta di uno dei furgoni più all’avanguardia a livello mondiale. Verrà offerto di serie nella configurazione a tre posti: sedile di guida più un sedile a due posti. Su richiesta è disponibile anche un sedile singolo a regolazione elettrica per il passeggero. Dietro i sedili c’è una paratia fissa fra l’abitacolo e il vano di carico. Il vano di carico da 3.900 litri è in grado di alloggiare due europallet.

La piattaforma modulare MEB e le performance

Sotto l’aspetto tecnico, la nuova generazione di ID. Buzz e l’ID. Buzz Cargo si basano sulla piattaforma elettrica modulare MEB del Gruppo Volkswagen. Il sistema è composto da motore elettrico, elettronica di potenza, cambio automatico a una marcia, batteria ad alto voltaggio agli ioni di litio con 12 moduli nel pianale e diversi gruppi supplementari integrati nella parte anteriore del veicolo. La capacità della batteria è di 77 kWh (valore lordo 82 kWh).

Il motore elettrico dell’ID. Buzz, integrato nell’asse posteriore, sviluppa una potenza di 150 kW (204 CV). Una delle caratteristiche di questo motore silenzioso è che mette a disposizione la sua coppia massima di 310 Nm già a veicolo fermo, garantendo ottime performance in partenza. Entrambe le versioni dell’ID. Buzz raggiungono la velocità di 100 km/h in 10,2 secondi. La velocità massima è limitata elettronicamente a 145 km/h.