Volkswagen fa retromarcia e torna ai tasti fisici sul volante

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen Tornano i tasti fisici sul volante delle auto Volkswagen

Il CEO del Gruppo Volkswagen ha anticipato una grande novità per quanto riguarda tutte le auto del brand tedesco, pare infatti che molto presto verrà abbandonata la tecnologia dei comandi touch sul volante, che si può trovare su tutti gli ultimi modelli in gamma dei marchi del Gruppo, che verrà sostituita con i comandi fisici di un tempo, tasti e interruttori fisici a cui siamo sempre stati abituati. Sono state le proteste dei clienti e conducenti a far maturare questa nuova decisione nel Gruppo Volkswagen.

Ne ha parlato lo stesso CEO, Thomas Schäfer, spiegando quindi che farà un passo indietro sui comandi a sfioramento, che hanno ricevuto troppe critiche da parte degli stessi acquirenti, che ne lamentano la funzionalità. Sappiamo che sulle auto moderne oggi appaiono sempre meno i tasti fisici che invece eravamo abituati a usare sino a qualche anno fa. Andando oltre il punto di vista estetico, sicuramente appagante, è stato dimostrato da molti test che i risultati in termini di velocità d’azione e sicurezza sono di molto inferiori con i tasti sullo schermo, rispetto ai pulsanti standard.

Volkswagen fa un passo indietro

Ed è quindi per il motivo appena indicato che molti brand auto hanno deciso di tornare ai pulsanti e agli interruttori di una volta, primo su tutti il Gruppo Volkswagen, come lo stesso CEO ha già annunciato. È apparso proprio sul suo profilo un post molto interessante, in cui vengono indicati gli obiettivi futuri della Casa automobilistica, sottolineando appunto la decisione di tornare ai comandi fisici sul volante.

Il manager ha spiegato che sono stati gli stessi clienti del Gruppo tedesco a richiedere una soluzione, esausti dei malfunzionamenti dei comandi touch su schermo. Le critiche ai tasti a sfioramento erano arrivate sin da subito, da quando sono stati introdotti sui primi modelli del marchio. È vero che ormai gli schermi touch integrano una varietà di funzioni molto ampia ma, nonostante per la maggior parte dei conducenti di auto il ritorno tattile è fondamentale per alcuni servizi e operazioni, sottolineano anche quanto sia importante per loro avere introduttori e pulsanti fisici, che danno la possibilità al guidatore di selezionare le opzioni desiderate, senza dover staccare gli occhi dalla strada.

I nuovi modelli Volkswagen con tasti fisici sul volante

La Casa ha già annunciato un nuovo ammodernamento della sua best seller, la mitica Volkswagen Golf, previsto per il 2023. È molto probabile che proprio lei sarà la prima vettura del Gruppo che tornerà con i tasti tradizionali sul volante. Ma la nuova progettazione del layout del volante non è l’unica novità che vedremo in Casa Volkswagen, e lo stesso CEO Thomas Schäfer lo ha confermato.

Prima di tutto il manager ha parlato del lancio di ben dieci nuovi modelli elettrici entro il 2026, in tutto il mondo. Tra le nuove auto che vedremo quindi in gamma nei prossimi anni ci sarà senza dubbio l’utilitaria ID.2, che già conosciamo, e che sarà proposta anche a marchio Skoda e Cupra. Non mancheranno poi la nuova versione della ID.3 e la potente GTX, di cui abbiamo recentemente parlato, che arriverà sul mercato già il prossimo anno.

Sarà poi la volta della versione di serie della berlina ID. Aero, rivale di Tesla Model 3. Saranno poi lanciati sul mercato differenti SUV elettrici, in svariate dimensioni e forme, per accontentare le esigenze di tutti.