Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen La Volkswagen R più veloce di sempre

L’edizione speciale pensata da Volkswagen per festeggiare il ventesimo anniversario di Golf R è un modello che ha superato ogni più rosea aspettativa della Casa tedesca, una vettura capace di battere ogni record per una delle sportive più potenti di sempre. Riuscire a migliorarsi è sempre uno degli obiettivi di tutte le aziende automobilistiche, ma quanto fatto a Wolfsburg e dintorni con Golf R 20 Years ha lasciato tutti a bocca aperta.

Golf R 20 Years, la più veloce di sempre

Progettata per riuscire a entusiasmare col suo animo sportivo, ma anche e soprattutto nella vita di ogni giorno, Golf R 20 Years ha sorpreso tutti in pista al Nurburgring-Nordschleife dove il pilota Benjamin Leuchter l’ha spinta al massimo delle prestazioni ottenibili su strada. È infatti dal circuito tedesco, uno dei più difficili per le sue asperità, che il modello ha conquistato tempi su giro impressionati.

Capace di girare in 7:47,31 migliorando di ben quattro secondi il tempo ottenuto dal modello precedente, la nuova Golf ha permesso a Volkswagen di festeggiare al meglio il 20° anniversario della vettura. Leuchter, secondo quanto riferito dalla Casa, ha scelto il profilo di guida Special sviluppato proprio per il tracciato tedesco, un profilo che ha conferito al veicolo un assetto che soddisfa i requisiti della pista con la regolazione degli ammortizzatori su un assetto più morbido e confortevole. Nei giri in pista, è stata raggiunta la velocità massima di 265 km/h che ha fatto iscrivere nella storia il modello del ventennale di Golf R.

Una Volkswagen R “tuttofare”

Essere perfetta per ogni occasione è davvero complicato, ma Golf R 20 Years sembra rendere tutto più semplice. Il modello pensato da Volkswagen, infatti, soddisfa le esigenze di tutti grazie ai suoi 245 kW e 333 CV che non solo sono diventati più potenti, ma anche più veloci. L’edizione sportiva per celebrare il 20° anniversario eroga infatti 10 kW (13 CV) in più rispetto alla Golf R, potenza che permette al modello di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi, con una velocità massima limitata elettronicamente di 270 km/h.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen

Leuchter, dopo averla provata, ha sottolineato: “Con quest’auto posso guidare qui al Nurburgring e fermarmi poi dal panettiere o al negozio di bricolage. Quest’auto è davvero una tuttofare”. Dalla pista alla strada e al traffico della città, infatti, per Golf R 20 Years il passo è breve. È infatti grazie ai profili di guida Comfort, Sport e Race che la guida quotidiana viene arricchita con un pizzico di aggressività, mentre con i profili Special e Drift viene declinato l’animo da vera sportiva.

La vera differenza col modello precedente, poi, sta nel passo avanti nello sviluppo del motore della Volkswagen R anniversario. Il turbocompressore precaricato, infatti, viene mantenuto a un regime costante anche in rilascio, in modo che il motore possa sviluppare più rapidamente la sua potenza nelle successive accelerazioni. Questo processo è supportato dalla valvola a farfalla continuamente aperta che, quando il guidatore toglie il piede dall’acceleratore e torna poi a spingere sul pedale, permette un più rapido accumulo di coppia e migliora sensibilmente la reattività del motore.