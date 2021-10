Volkswagen presenta la sportiva compatta

Volkswagen presenta la nuova Polo: anteprima mondiale

La gamma italiana della Nuova Polo si completa con la versione GTI. Agli aggiornamenti nel design, nella dotazione e nelle tecnologie della cinque porte Volkswagen di segmento B, la Nuova Polo GTI aggiunge novità tecniche. Il motore 2.0 TSI è stato rivisto e oggi è in grado di erogare 207 CV (7 in più rispetto al passato) di potenza massima.

L’auto è dotata di cambio automatico doppia frizione DSG a 7 rapporti e offre al cliente prestazioni di riferimento, tra cui lo scattto da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi e la velocità massima di 240 km/h. La variante ad alte prestazioni, caratterizzata dalla celebre sigla GTI, rappresenta il vertice della gamma della Nuova Polo, che per la prima volta nella sua storia consente anche la guida parzialmente automatizzata di livello 2 grazie alla presenza di serie del Travel Assist.

Il design presenta i riconoscibili elementi tipici GTI, quali le linee rosse sulla calandra e la struttura a nido d’ape della presa d’aria all’esterno, i sedili sportivi top di gamma con la caratteristica fantasia a quadretti Clark sulle fasce centrali nell’abitacolo. I sistemi di assistenza di ultima generazione introdotti in occasione dell’aggiornamento della gamma Polo garantiscono ancora più comfort e sicurezza per i passeggeri.

Nuova Polo GTI offre di serie i nuovi fari a LED Matrix IQ.LIGHT e un elemento trasversale illuminato nella calandra, che integra le luci diurne. La sportiva si riallaccia così dal punto di vista stilistico ai modelli elettrici ID. della Volkswagen e alla nuova generazione di vetture di successo come Golf e Tiguan. I nuovi paraurti specifici GTI fanno apparire la sportiva compatta ancora più larga sulla strada.

Ma la più grande e appariscente novità la troviamo sul posteriore: i gruppi ottici posteriori a LED che, frutto di un lavoro di design completamente nuovo, oggi si spingono decisamente verso il centro del portellone e presentano luci freno animate; oltretutto, gli indicatori di direzione dinamici integrati nei gruppi ottici, indicano la direzione della svolta con un movimento fluido della luce. Il Dynamic Light Assist dei fari a LED Matrix IQ.LIGHT, assicura un’illuminazione molto omogenea della carreggiata e dell’ambiente circostante.

Sul frontale affilato si confermano tratti caratteristici come il logo GTI rosso sulla calandra, le prese d’aria in struttura a nido d’ape e la striscia decorativa continua rossa, al di sopra della fascia di luci diurne a LED, che sui lati destro e sinistro confluisce con winglet rossi nei fari a LED Matrix IQ.LIGHT.

L’auto è dotata di serie di un assetto sportivo appositamente messo a punto che abbassa la carrozzeria di 15 millimetri e garantisce la tipica sintesi GTI di elevato dinamismo di marcia, sicurezza e comfort eccellente. Come tutte le precedenti, anche la Nuova Polo GTI è a trazione anteriore. Il motore a iniezione diretta di benzina e sovralimentazione turbo, come anticipato, sviluppa 207 CV e consente una velocità massima di 240 km/h. In Italia l’auto arriverà nelle concessionarie alla fine del 2021, al prezzo di listino di 29.500 euro.