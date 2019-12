Volkswagen presenta Nivus, il nuovo suv ‘Urban Coupé’

editato in: da

Volkswagen aveva annunciato il nuovo e inedito modello come Urban Coupé, disegnato e sviluppato in Brasile. Oggi è pronto per essere lanciato sui mercati internazionali, il nuovo suv compatto sarà prodotto ad Anchieta nel 2020 e l’anno successivo arriverà anche nei mercati europei.

L’auto verrà realizzata grazie ad un massiccio investimento di circa 1.5 miliardi di euro per potenziare le attività in Brasile, il suo aspetto è ormai definitivo e anche il nome. Si chiama infatti Volkswagen Nivus e deriva dalla piattaforma MQB A0 che viene usata anche per la Polo brasiliana e per alti modelli del Gruppo VW, come l’ultima generazione di Virtus GTS.

In questi giorni sul web è stato diffuso un video teaser dell’auto e grazie alle immagini vediamo l’aspetto di Nivus, che dovrebbe essere quello tradizionale di un suv compatto con un tetto spiovente nella parte posteriore, proprio come una coupé. Per quanto concerne invece le motorizzazioni non abbiamo alcuna informazione ufficiale, l’unica ipotesi è che Volkswagen Nivus inizialmente, per il mercato interno, possa essere dotato del motore collaudato 1.4 TSI da 50 cavalli.

Nel video che gira in rete vengono mostrati alcuni dettagli dell’auto, della sua carrozzeria, si vedono poi i gruppi ottici anteriori con luci Led, i fendinebbia sono in posizione verticale del paraurti. La parte posteriore dell’auto ha un taglio dinamico, gruppi ottici allungati sulla fiancata e spoiler sopra il lunotto. Pare che il passo sia lo stesso della Volkswagen Polo, anche se l’auto avrà dimensioni maggiori. La nuova Volkswagen Nivus verrà prodotta entro la fine del prossimo anno nella fabbrica di Anchieta, in Brasile. L’assemblaggio e la commercializzazione in Europa inizieranno poi nel 2021.

La Volkswagen Nivus, come si vede nel video teaser che circola sul web, è un prodotto destinato al segmento B delle autovetture e, come abbiamo detto, condividerà la stessa piattaforma della Polo. Presto molto probabilmente sapremo dei dettagli in più, per esempio per quanto riguarda le motorizzazioni, che ci interessano parecchio. Il nuovo suv sportivo per il Brasile è un prodotto inedito dalle forme ‘Urban Coupé’ che tanto piacciono oggi alla clientela internazionale, stiamo all’erta per scoprire tutte le informazioni su questo veicolo inedito.