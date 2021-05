Volkswagen Polo GTI, versione sportiva della compatta tedesca

editato in: da

Volkswagen Polo GTI: motore sportivo, consumi low-cost

L’auto era stata pensata giusto in tempo per il tradizionale appuntamento del fine settimana GTI sul lago Wörthersee, evento che ancora una volta non può svolgersi a causa del Covid-19 (tutti gli eventi sono annullati a causa della pandemia dallo scorso anno); Volkswagen offre comunque un’anteprima inedita della nuova Polo GTI.

L’auto sportiva compatta si basa sulla nuova Polo che è stata recentemente presentata e diventerà la versione premium della linea di vetture. Questo modello GTI rappresenta il puro dinamismo e l’espressività del design, i fattori di successo del concetto GTI. La prima mondiale ufficiale della nuova Polo GTI avrà luogo alla fine del mese di giugno 2021.

I grandi fan dei modelli Volkswagen sportivi con le “tre lettere magiche” esprimono la loro continua fedeltà alle versioni GTI della Casa in questo modo: “Una volta una GTI, sempre una GTI”. GTI è sinonimo di puro fascino ed eccitazione. La storia del successo continua, con la nuova Polo GTI che oggi si trova finalmente ai blocchi di partenza. Tradizionalmente, è il modello più sportivo della serie Volkswagen Polo. Con la sua trazione anteriore a coppia elevata, il telaio sportivo e il design espressivo, si distingue davvero dalla massa. Inoltre, mantiene la promessa di un’eccezionale dinamica di guida in combinazione con un’eccezionale fruibilità quotidiana.

L’incontro con la GTI può vantare una lunga storia, i fan di questo modello speciale delle “tre lettere magiche” si sono incontrati per la prima volta nel 1982 nel comune austriaco di Reifnitz/Maria Wörth. Nel corso degli anni, l’evento non solo ha attratto gli appassionati di auto, ma è diventato anche una vera e propria festa popolare sotto il semplice ma potente motto “GTI”.

Come nel 2020, nemmeno a maggio di quest’anno potrà essere organizzato l’evento, che si sarebbe dovuto tenere dal 12 al 15 maggio 2021, tra pochissimo. Il consiglio municipale del comune di Maria Wörth concorda sul fatto che tutti gli sviluppi intorno alla pandemia Covid-19 non consentono l’organizzazione di un evento così grande e sottolinea anche di non voler solo seguire le indicazioni delle autorità, ma di aver deciso di sospenderlo nuovamente come misura cautelare responsabile e corretta nei confronti dei visitatori e della società in generale. Visto il gran numero di partecipanti che solitamente partecipa alla manifestazione, la società ha preferito non organizzare nulla. Presto vedremo le prime immagini della nuovissima Volkswagen Polo GTI.