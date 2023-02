Volkswagen Polo, arriva la variante destinata ai neopatentati

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen Volkswagen Polo: la versione per neopatentati

Lo scorso anno Volkswagen Polo è stata una delle vetture della Casa più vendute, guadagnandosi un buon terzo posto in classifica tra tutti i modelli del brand a listino. Forte di questo cosante gradimento ottenuto sul mercato italiano, il marchio ha deciso di inaugurare il 2023 con una variante della Nuova Polo che va incontro sempre più alle esigenze dei clienti.

Volkswagen amplia la gamma di Nuovo Polo

Il brand ha deciso di ampliare la gamma della sua compatta di segmento B tanto amata, introducendo a listino una versione e un’offerta pensate appositamente per i neopatentati. Stiamo parlando della Nuova Polo 1.0 EVO 80 CV Life, proposta a febbraio da 149 euro al mese con la formula finanziaria PVV 36 mesi, grazie agli incentivi statali e a uno sconto dedicato agli under 30 che – al momento dell’acquisto – abbiano ottenuto la patente di guida da meno di un anno, o alle famiglie con un componente che soddisfi questo requisito.

Volkswagen ha pensato di offrire altrimenti la modalità “tutto compreso” del noleggio, in questo caso la Nuova Polo 1.0 EVO 80 CV Life è disponibile da 299 euro al mese, con anticipo di 4.935 euro. Nel 2022 un terzo delle immatricolazioni del segmento ha interessato auto adatte ai neopatentati, e queste nuove offerte di Volkswagen dedicate alla Nuova Polo vanno proprio incontro alle esigenze di questa importante fetta di mercato.

Nella formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen (PVV), la rata mensile è molto ridotta: è possibile grazie al contributo statale con rottamazione fino a 2.000 euro per l’acquisto di auto con emissioni di CO2 nella fascia 61-135 g/km e all’ulteriore sconto per i neopatentati, riservato ai clienti privati tra 18 e 30 anni che hanno la patente da meno di un anno.

Nuova Polo (da sempre molto apprezzata sul mercato) in allestimento Life è la versione d’accesso alla gamma, ma offre comunque una dotazione di serie completa con App-Connect wireless per Android Auto e Apple CarPlay, cerchi in lega da 15 pollici, strumentazione digitale Digital Cockpit da 8 pollici, fari a LED, Mirror Pack, Infotainment con navigazione satellitare Ready2Discover e schermo touch da 8 pollici, volante multifunzione rivestito in pelle e una dotazione completa di assistenti alla guida.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen

Il finanziamento dedicato ai neopatentati

La Casa dà la possibilità oggi di scegliere la formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen (PVV): grazie alla promozione dedicata ai neopatentati e al contributo statale di 2.000 euro con rottamazione, è possibile avere la Nuova Polo 1.0 EVO 80 CV Life con 35 rate da 149 euro al mese e un anticipo di 3.600 Euro (TAN 9,39%, TAEG 11,32%). L’offerta include l’estensione di garanzia Extra Time 2 anni o fino a 80.000 km e una percorrenza annua di 15.000 km.

Un’alternativa per chi desidera la modalità “tutto compreso” è invece il Noleggio Volkswagen. Quello che possiamo definire un vero e proprio nuovo concetto di mobilità, che toglie ai clienti qualsiasi pensiero. In questo caso è possibile avere la Nuova Polo 1.0 EVO 80 CV Life con 4.935 euro di anticipo e 35 canoni da 299 euro. Sono compresi nel costo del noleggio anche la percorrenza di 45.000 km, l’assicurazione RCA con Tutela Conducente e Legale, l’assicurazione furto, incendio, danni, atti vandalici ed eventi naturali, le spese d’immatricolazione e messa su strada, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il soccorso stradale in Italia e in Europa, il sistema a radiofrequenza di recupero del veicolo in caso di furto.

Si tratta in questo caso di una promozione aperta a tutti, non solo ai neopatentati, e non vincolata ai contributi statali.