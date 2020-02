Volkswagen, la piccola elettrica arriva in Italia: il prezzo

editato in: da

Nuova Volkswagen e-up!, maggiore autonomia e minor prezzo

La piccola vettura di successo della Casa ha venduto circa 110.000 esemplari dal momento del suo lancio sul mercato e oggi viene proposta in una nuova versione che include anche il modello elettrico, con 206 km di autonomia.

Questo week end ci sarà il ‘porte aperte’ nelle concessionarie per il primo modello della Casa che adotta il nuovo logo VW. Nuova la dotazione che prevede Lane Assist, telecamera posteriore Rear View, navigazione maps+more con riconoscimento della segnaletica, cruise control, sistema di riconoscimento dei passeggeri Seat Occupancy Recognition su tutta la gamma. Si aggiunge poi un nuovo sistema di connettività e infotainment.

Gli allestimenti previsti per la piccola di Casa VW sono quattro: move up!, color up!, sport up! e beats up!. In quanto a propulsione possiamo dire che la nuova Up! monta un motore 1.0 MPI 60 CV a benzina, che vanta uno scatto da 0 a 100 km/h in 14,4 secondi e che permette all’auto di raggiungere la velocità massima di 162 km/h. Volkswagen Up! viene offerta sul mercato anche nella variante a gas metano eco up! 1.0 MPI 68 CV, con un’autonomia di 290 km con un pieno, e nella versione sportiva GTI che offre un turbo benzina 1.0 TSI con 115 CV e 200 Nm di coppia. L’auto arriva a viaggiare ad una velocità massima di 196 km/h scatta da 0 a 100 km/h in 8,8 secondi.

La nuova Up! è proposte in Italia con prezzi di listino compresi tra i 14.000 euro della move up! e i 16.500 euro della sport up!. La eco move up! a metano costa 17.000 euro, la GTI 20.400 euro. Per chi vuole un’auto green a zero emissioni Volkswagen lancia anche la e-up!, in grado di percorrere fino a 260 km. Grazie all’aggiornamento, la piccola elettrica della Casa tedesca vede crescere la sua percorrenza media per pieno, in condizioni di utilizzo reale. A renderlo possibile sono le nuove batterie agli ioni di litio da 32,3 kWh sistemate tra gli assi.

Il listino dell’elettrica parte da 23.350 euro che, grazie alla promozione Volkswagen e agli incentivi statali, possono diventare anche 17.300 euro o addirittura 15.300 euro con l’incentivo statale di 6.000 euro in caso di rottamazione. Questo è il ‘week end porte aperte’, tutte le concessionarie oggi e domani mostreranno tutte le varianti della nuova piccola Up! al pubblico.