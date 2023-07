Volkswagen Passat, la bestseller si rinnova: cosa sappiamo

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen Volkswagen presenta la nona generazione di Passat

La nona generazione di Passat è pronta a debuttare sul mercato, si stanno svolgendo ora le ultime fasi di test, per preparare l’auto al grande debutto in anteprima globale che si terrà il prossimo mese d’agosto. Tempo di ferie, sì, ma non per Volskwagen, che non vede l’ora di presentare la nuova generazione di una delle sue più grandi icone.

Volkswagen Passat sarà ora più grande, più confortevole e di qualità ancora più elevata, realizzata sulla MQB evo, una nuova fase evolutiva della piattaforma modulare trasversale, che adotta trazioni ibride plug-in con autonomia elettrica fino a 100 chilometri. L’auto garantirà agli utenti maggior comfort nei lunghi viaggi grazie all’alta qualità, nuovi sedili ergoActive, nuovo controllo adattivo del telaio, ma anche una nuova generazione di cockpit e infotainment per un funzionamento semplice e intuitivo.

L’anteprima globale

La nuova Passat Variant celebrerà la sua anteprima mondiale alla fine di agosto, la Casa freme, non vede l’ora di presentare il suo nuovo prodotto di successo. Volkswagen rende ora note le prime informazioni sulla prossima generazione dell’icona Passat, che noi tutti conosciamo.

Il modello è dotato di numerose innovazioni, tra cui un concetto di visualizzazione e comandi intuitivi, interni di alta qualità, un nuovo sistema di controllo adattivo del telaio, sedili di classe superiore e trazioni ibride plug-in con autonomia elettrica fino a 100 chilometri.

Il lancio sul mercato della nuova generazione di Passat Variant è previsto nel primo trimestre del 2024. È la nona generazione di una delle auto di medie dimensioni di maggior successo al mondo, con oltre 50 anni di storia e oltre 30 milioni di unità vendute. Vediamo tutti i dettagli di cui siamo già a conoscenza oggi.

Test drive finali

MQB evo è la piattaforma modulare trasversale nella sua nuova fase di sviluppo utilizzata da Volkswagen per la nona generazione di Passat, il cui potenziale è stato sfruttato a pieno dalla Casa durante la progettazione del modello.

Kai Grünitz, Membro del Consiglio di Amministrazione del Marchio Responsabile dello Sviluppo, ha dichiarato: “Sulla nuova Passat, abbiamo dato grande importanza all’elevato comfort di guida e di viaggio che i clienti percepiranno immediatamente. Tra le altre cose, ciò è assicurato dal passo più lungo e dal nuovo controllo adattivo del telaio con ammortizzatori a due valvole. Allo stesso tempo, il concetto di visualizzazione e comando è molto intuitivo. I sedili massaggianti climatizzati confermano il nostro standard superiore negli interni”.

Gli interni

Gli interni dell’auto sono stati ridisegnati sulla base di un concetto inedito. Per l’abitacolo Volkswagen ha usato materiali di alto profilo che, insieme all’efficace isolamento acustico, aumentano la qualità e il comfort a bordo per i clienti. Come opzione saranno disponibili anche i sedili anteriori ergoActive, dotati di regolazione elettrica (fino a 14 vie, a seconda del modello e della dotazione) e di diverse funzioni di massaggio e di ventilazione.

La nuova architettura interna della nona generazione di Volkswagen Passat Variant implementa quello che è il feedback dei clienti del brand, con l’obiettivo di rendere il funzionamento il più intuitivo possibile. L’auto (che ha già un’erede) arriverà sul mercato con un abitacolo di nuova concezione e un inedito sistema di infotainment. Il display infotainment di serie misura 32 cm (12,9 pollici), ma all’interno della Passat troveremo anche un nuovo display da 38 cm (15 pollici) come opzione o a seconda dell’allestimento.

Sotto il display dell’infotainment sono stati inseriti i cursori touch retroilluminati, usati per regolare funzioni come la temperatura interna e il volume. Volkswagen offrirà a tutti i clienti che lo richiederanno anche un nuovo head-up display che proietta le informazioni sul parabrezza e quindi nello spazio virtuale davanti al veicolo. E infine, il volante multifunzione è dotato di pulsanti fisici, per rendere il funzionamento ancora più semplice.

Le dimensioni

La nuova generazione di Passat Variant è più grande rispetto alla precedente. È lunga 14 centimetri in più, offrendo più spazio per le gambe (+5 centimetri). Anche la capacità del bagagliaio è aumentata di 40 litri, arrivando a 690 litri (quando caricati fino all’altezza degli schienali dei sedili posteriori) e di 140 litri, fino a 1920, quando il sedile posteriore è abbattuto.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen

Il telaio

La Casa è intervenuta per modificare e migliorare il telaio del nuovo modello: campanatura più rigida e maggiore forza laterale sterzante dell’asse posteriore a quattro bracci (maggiore stabilità dell’asse posteriore e quindi maggiore sicurezza di guida), una nuova configurazione elettromeccanica dello sterzo, barre antirollio e ammortizzatori modificati, e infine anche l’adattamento per cerchi ruota diversi.

Il rapporto di sterzata più diretto e il passo più lungo della Passat Variant hanno un ulteriore effetto positivo sulle caratteristiche di guida.

La bestseller di Volkswagen di nuova generazione può contare anche su un controllo adattivo del telaio inedito: il DCC Pro opzionale con ammortizzatori a due valvole, un sistema che reagisce continuamente al manto stradale e alla situazione di guida, tenendo conto della sterzata, della frenata e delle manovre di accelerazione. Lo smorzamento ideale viene calcolato per ogni ruota e regolato sugli ammortizzatori in frazioni di secondo. In questo modo il conducente può regolare il DCC in base alle preferenze individuali, da molto confortevole a molto sportivo. Tutto si traduce in più comfort e più dinamica per chi guida.

Anche il Vehicle Dynamics Manager fa parte dell’equipaggiamento di serie: un sistema MQB che ha fatto il debutto nell’attuale generazione di Golf GTI. Il sistema controlla le funzioni dei bloccaggi elettronici dei differenziali (XDS) e i componenti della dinamica laterale degli ammortizzatori adattivi nel sistema DCC Pro. Grazie al Vehicle Dynamics Manager, la maneggevolezza è più neutra, stabile, agile e precisa.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen

Tra le sue dotazioni di classe superiore, la Passat Variant di nona generazione sarà lanciata sul mercato con una nuova generazione di fari IQ.Light a matrice LED, più sottili rispetto alla versione precedente e con un nuovo abbagliante ad alte prestazioni (circa 500 metri di portata). In coda, il nuovo modello ha una striscia LED orizzontale continua per i gruppi ottici posteriori.

Grazie alla nuova piattaforma MQB evo, sono disponibili diversi tipi di alimentazione per la Passat Variant. La nona generazione della bestseller sarà offerta con motori turbodiesel (TDI), motori turbocompressi a benzina (TSI), motori turbocompressi a benzina mild hybrid (eTSI) e sistemi ibridi plug-in (eHybrid). L’autonomia elettrica dei nuovi propulsori ibridi plug-in è stata aumentata fino a 100 chilometri, a seconda dell’equipaggiamento. Inoltre, la ricarica a corrente alternata AC sarà più veloce in tutte le versioni eHybrid e la ricarica a corrente continua DC sarà possibile di serie per la prima volta. Ora, non ci resta che attendere agosto per l’anteprima globale.