Volkswagen, il nuovo suv compatto che arriverà anche in Europa

editato in: da

Volskwagen presenta Nivus, la nuova auto per il mercato sudamericano, che vedremo anche in Europa, e che rappresenta il mix perfetto tra una coupé urbana, un crossover e un suv coupé. Nivus inaugurerà un nuovo segmento nel paese, con design innovativo e tecnologie di segmento premium.

Il modello è ora nella fase finale dei test sulle strade brasiliane e sarà lanciato nella prima metà di quest’anno appunto in Brasile. Dal secondo semestre in poi, raggiungerà altri paesi della regione del Sud America. La Nivus sarà prodotta nello stabilimento di Anchieta, a São Bernardo do Campo (SP), seguendo la Modular Strategy MQB, il concetto di produzione più moderno del Gruppo Volkswagen.

Volkswagen Nivus è stata interamente sviluppata dal team di progettisti e ingegneri di VW South America, inoltre sarà il primo modello realizzato localmente e che sarà anche prodotto e commercializzato sul mercato europeo. Il suo design è sorprendente, con grande enfasi sulle caratteristiche forme da coupé e un aspetto sportivo. La sua personalità offre i fari e le luci posteriori a LED, oltre alla luce di marcia diurna interamente in LED, con una firma visiva senza precedenti sui modelli della Casa. I nuovi cerchi in lega da 17 pollici completano l‘esclusivo pacchetto visivo.

Il nuovo sistema di infotainment è stato completamente sviluppato in Brasile e si chiama VW Play; offre un nuovo schermo ad alta definizione e diverse funzionalità che stabiliranno senza dubbio un nuovo livello in termini di connettività nel mercato brasiliano.

La strategia modulare MQB dà la possibilità a Volkswagen Nivus di offrire lo spazio interno ideale per portare cinque persone in totale comfort. Il bagagliaio ha una capacità eccellente, fino a 415 litri, uno dei più grandi tra i modelli compatti. Per quanto riguarda la tecnologia, l’auto introdurrà nuove funzioni di sicurezza e comfort nel segmento compatto. Parliamo dell’ACC (Adaptive Cruise Control), che consente al guidatore di regolare la velocità e la distanza che desidera percorrere in relazione al veicolo che precede.

VW Nivus innova anche con l’AEB (Autonomous Emergency Brake) che, quando capta il rischio di una collisione frontale, frena l’auto in modo autonomo. Il pacchetto di sicurezza include anche Front Assist, che monitora il traffico e avvisa il conducente, in modo da evitare collisioni. Un ultimo appunto deve essere fatto sulle prestazioni di Volkswagen Nivus e sull’efficienza energetica. Monta il rinomato motore 1.0 TSI a tre cilindri, flessibile e con iniezione diretta, in grado di erogare fino a 128 CV di potenza massima e 200 Nm di coppia. La trasmissione è automatica a sei velocità, combina comfort e bassi consumi. Attendiamo l’arrivo dell’auto innovativa anche in Europa.