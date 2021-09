Volkswagen lancia sul mercato l’auto elettrica per tutti

Per il momento nessuna certezza sul prezzo, che però dovrebbe essere tra i 20.000 e i 25.000 euro circa, niente male. Lo studio della ID. LIFE, che sarà presentata al Salone Internazionale dell’Automobile IAA Moblity 2021 di Monaco, che apre le sue porte proprio oggi 7 settembre, fino al 12 settembre, è il precursore di questa vettura. Si tratta in particolare di un modello crossover compatto, a trazione puramente elettrica, realizzato completamente all'insegna della sostenibilità, della tecnologia digitale, del design intramontabile e di una configurazione innovativa dell'abitacolo.

La nuova Volkswagen ID. LIFE si rivela immediatamente come concept avveniristico per la mobilità urbana, mostrandosi al pubblico con le sue proporzioni vigorose e il linguaggio delle forme snellito. La ID. LIFE è stata sviluppata puntando sin da subito su una mobilità sostenibile, su un'esperienza di guida emozionale e su un orientamento versatile nei confronti dell'utente. Ha un aspetto semplice e senza tempo, l'abitacolo mette al centro l'uomo e l'esperienza collettiva, mentre la tecnologia digitale che è stata usata va incontro alle esigenze delle generazioni dei giovani d’oggi.

All’avanguardia la modalità di accesso al veicolo, visto che viene consentito mediante una telecamera e un software per il riconoscimento facciale. Grazie alla configurazione versatile dei sedili, gli interni dell’auto si trasformano in una sala giochi o cinematografica. Nelle tasche delle porte sono integrate basi per la ricarica induttiva dello smartphone.

Il design della nuova ID. LIFE è essenziale, chiaro e piacevole. Tutto è minimal, non vediamo elementi decorativi, i materiali usati non risultano complessi. Il tetto amovibile in tessuto con camere d'aria dà la sensazione di guidare in open-air pur all'interno dell’auto, oltre a ridurre il peso a vuoto della macchina. Altra cosa interessante riguarda l’uso dei materiali, che sottolinea il carattere sostenibile della nuova elettrica di Volkswagen presentata al Salone di Monaco.

Per la carrozzeria è stata usata una vernice trasparente che sfrutta i trucioli di legno come colorante naturale e contiene un indurente a base biologica. Il tessuto del tetto e della copertura del frontale è realizzato al 100% con bottiglie in PET riciclate (materiale usato anche per altre auto). Gli pneumatici sono composti anche da materie prime e nell'abitacolo si alternano legno certificato dal FSC per le cornici della plancia e la zona dei sedili posteriori, finitura ArtVelours Eco per le superfici di seduta e i rivestimenti delle porte, e tessuto per i poggiatesta e i braccioli con tastiera.

La ID. LIFE si basa su una variante più piccola della piattaforma elettrica modulare MEB Volkswagen, appositamente sviluppata per questa categoria di vetture. La propulsione è garantita da un motore elettrico da 172 kW (234 CV). Per la prima volta, un veicolo concepito basandosi sulla piattaforma MEB viene dotato di trazione anteriore. La vettura scatta da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi e l’autonomia è di circa 400 chilometri (WLTP).