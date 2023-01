Volkswagen ID.7: primissima apparizione al pubblico

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen Anteprima mondiale: Volkswagen ID.7

Volkswagen si prepara a presentare al pubblico la nuovissima ID.7, palcoscenico del grande evento sarà il CES (Consumer Electronics Show) di Las Vegas, aperto a partire da domani fino all’8 gennaio 2023. Volkswagen Group of America è pronta a mostrare la sua prima berlina completamente elettrica basata sulla modular electric drive matrix (MEB).

L’auto al momento è rivestita con una particolare “tuta” mimetica intelligente, che utilizza una tecnologia di ultima generaione e una verniciatura multistrato per creare effetti di luce particolari su alcune parti del veicolo. Funzione interattiva che simboleggia il prossimo passo nella digitalizzazione del futuro modello di punta della ID. famiglia.

Le parole del CEO, Thomas Schäfer: “Con la nuova ID.7 stiamo estendendo la nostra gamma di modelli elettrici ai segmenti superiori. La berlina offrirà tecnologia e qualità di prima classe. La ID.7 è uno dei dieci nuovi modelli elettrici che prevediamo di lanciare entro il 2026. Il nostro obiettivo? Fornire prodotti adatti ai nostri clienti in ogni singolo segmento”.

Esperienza e comfort di ultima generazione

Volkswagen presenta la sua nuova berlina rispondendo alle esigenze dei clienti e migliorando l’esperienza dell’utente. Numerose innovazioni sono di serie nella ID.7:

il nuovo concetto di visualizzazione;

l’head-up display in realtà aumentata;

uno nuovo schermo da 15 pollici;

nuovi comandi del climatizzatore integrati nel primo livello del sistema di infotainment;

i cursori tattili illuminati.

Il nuovo concetto di climatizzazione con bocchette intelligenti offre diverse funzioni innovative. Ad esempio, la nuova Volkswagen ID.7 è in grado di rilevare quando il conducente si avvicina grazie alla chiave e inizierà già a raffreddare o riscaldare l’abitacolo a seconda della temperatura esterna, prima ancora che il conducente salga a bordo.

Le nuove prese d’aria controllano il flusso d’aria e si muovono per distribuirlo su ampie aree il più rapidamente possibile. Se l’utente dice “Ciao Volkswagen, ho le mani fredde!”, l’ID. 7 risponde avviando la funzione di riscaldamento del volante. Un nuovo mondo virtuale e tecnologico alla portata di tutti.

L’intelligenza della nuova berlina elettrica ID.7

L’auto verrà presentata al pubblico in occasione del CES, dal 5 all’8 gennaio. La vedremo mimetizzata, presenta un design digitale con una verniciatura unica, che illumina la ID.7 in modo interattivo. Sono stati applicati 40 strati di vernice, di cui alcuni sono conduttivi mentre altri hanno proprietà isolanti. Un totale di 22 aree differenti dell’auto possono essere controllate separatamente e sono elettrificate sotto lo strato superiore di vernice (con la tecnologia dell’elettroluminescenza) in modo che si illuminino. Se tutto questo viene collegato a un impianto audio, l’illuminazione delle singole aree segue il ritmo della musica.

Il camuffamento serve anche per nascondere i reali contorni del veicolo, prima della produzione in serie.

Lo stile e il design

La nuova Volkswagen ID.7 riprende il design che siamo abituati a vedere sulle altre vetture elettriche della famiglia ID. Tra i tratti distintivi della berlina vi sono l’aerodinamica del frontale e del tetto, che contribuiscono a ridurre i consumi energetici e ad aumentare l’autonomia. Il tetto è inclinato verso la parte posteriore e contribuisce all’ottimo coefficiente di resistenza aerodinamica. L’autonomia dichiarata dalla Casa arriva a circa 700 chilometri.

Come tutti gli altri modelli della gamma ID, anche la nuova berlina elettrica si basa sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen. I vantaggi della matrice modulare con sbalzi corti e passo lungo si vedono anche negli interni, dove l’abitacolo risulta essere spazioso.

Con la nuova ID.7, Volkswagen amplia la sua gamma ID completamente elettrica. Da quando i primi modelli ID.3, la clientela ha sempre più apprezzato questi veicoli, che oggi riscuotono un gran successo per la Casa. La ID.7 sarà il sesto modello della famiglia elettrica.