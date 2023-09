La Volkswagen ID.7 arriva in Italia: il prezzo

Laureata in filosofia, è SEO Copywriter e Web Editor. Si occupa principalmente di mondi digitali e prospettive future - anche in ambito di motori.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen Volkswagen ID.7 arriva in Italia con un ricco equipaggiamento di serie: allestimenti e prezzo

La Volkswagen ID.7 arriverà sul mercato italiano all’inizio del 2024: la nuova berlina elettrica pensata per le lunghe distanze, che promette un’autonomia fino a 620 chilometri, è il primo modello a zero emissioni della Casa di Wolfsburg pensato per il segmento superiore nonché il più aerodinamico della famiglia ID.

Per il lancio in Italia, Volkswagen ha deciso di equipaggiare ID.7 con tecnologie innovative come il display head-up AR a realtà aumentata e l’assistente alla guida Travel Assist 2.5 – inclusi di serie insieme a cerchi in lega Hudson da 19 pollici, climatizzatore automatico a tre zone e navigatore Discover Pro con schermo touch da 15 pollici.

La berlina elettrica Volkswagen per i lunghi viaggi

Quando è stata mostrata per la prima volta finalmente senza camouflage, la nuova Volkswagen ID.7 è apparsa subito come un’elegante berlina pensata per unire comfort ed efficienza. L’elettrica a tre volumi per il segmento medio superiore è il modello più aerodinamico della famiglia ID di Volkswagen, ed è pronta a dare nuovo slancio alle prospettive della Casa di Wolfsburg, intenzionata a raggiungere l’80% di consegne BEV entro il 2030.

Come aveva spiegato allora Kai Grünitz, responsabile per lo sviluppo VW, ID.7 sfrutta ulteriormente il potenziale della piattaforma MEB grazie agli sbalzi corti e al passo lungo e monta “un nuovo motore elettrico più potente ed efficiente”, un APP550 di nuova concezione capace di erogare 286 CV e 545 Nm con un consumo medio di 14,1 kWh per 100 chilometri. L’assetto confortevole, il vano bagagli da oltre 500 litri e un’autonomia dichiarata che arriva fino a 620 chilometri rendono la nuova ID.7 “la limousine perfetta per i viaggi a lunga distanza”.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen

ID.7, le dotazioni di serie per il lancio

La nuova Volkswagen ID.7 sarà lanciata prima in Europa e in Cina, ad oggi i principali mercati del brand tedesco. L’offerta per l’Italia, in particolare, prevede una ricca serie di equipaggiamenti di serie, tra cui spiccano alcune tecnologie innovative come il display head-up AR a realtà aumentata che proietta le informazioni nel campo visivo del guidatore e il sistema di navigazione Discover Pro con schermo touch da 15 pollici.

Di serie anche il climatizzatore automatico a tre zone (la ID.7 è il primo modello Volkswagen dotato di bocchette elettroniche intelligenti per la distribuzione dell’aria all’interno dell’abitacolo), cerchi in lega Hudson da 19’’, chiusura e avviamento Keyless e tutti i sistemi avanzati di assistenza alla guida che si può sperare di trovare in una berlina del segmento medio superiore, dal Lane Assist all’Area View con telecamera 360°.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen

Volkswagen ID.7: allestimenti e prezzo

La nuova ID.7 è già ordinabile in Italia nella variante PRO. Per la sua prima berlina 100% elettrica del segmento D, Volkswagen ha messo a punto un listino molto semplice e facile da configurare: oltre alla pompa di calore e ai cerchi da 20’’, ci sono solo quattro pacchetti optional, due per gli esterni e due per gli interni.

Exterior Pack : prevede luci All Weather e IQ.Light LED Matrix con regolazione dinamica dei fari abbaglianti, vetri posteriori oscurati e sistema Easy Open/Close per l’apertura del bagagliaio;

: prevede luci All Weather e IQ.Light LED Matrix con regolazione dinamica dei fari abbaglianti, vetri posteriori oscurati e sistema Easy Open/Close per l’apertura del bagagliaio; Exterior Pack Plus : aggiunge all’ID.7 il tetto panoramico elettrico con vetro intelligente in grado di regolare la trasparenza attraverso un semplice tocco o un comando vocale e l’Adaptive Chassis Control Pro, che offre ancora più stabilità e precisione nella guida;

: aggiunge all’ID.7 il tetto panoramico elettrico con vetro intelligente in grado di regolare la trasparenza attraverso un semplice tocco o un comando vocale e l’Adaptive Chassis Control Pro, che offre ancora più stabilità e precisione nella guida; Interior Pack : include sedili comfort Ergo Active con funzione memory e accesso Smart Comfort, dotati di programmi massaggianti sia sugli schienali sia sulla seduta;

: include sedili comfort Ergo Active con funzione memory e accesso Smart Comfort, dotati di programmi massaggianti sia sugli schienali sia sulla seduta; Interior Pack Plus: aggiunge alla dotazione, tra le altre cose, il riscaldamento per i sedili posteriori, l’impianto audio Harman Kardon da 700 Watt e l’innovativo sistema di climatizzazione che con le ventole smart.

La Volkswagen ID.7 è proposta nella variante Pro con un prezzo di listino da 64.850 Euro: già ordinabile (anche con formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen, che prevede 12.000 Euro di anticipo e 23 rate mensili da 799 Euro), arriverà sul mercato italiano all’inizio del 2024.