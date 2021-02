Volkswagen ID.5, al via la produzione del SUV coupé elettrico

editato in: da

Volkswagen ID.4, si aprono gli ordini: i prezzi in Italia

Via alla produzione di Volkswagen ID.5, il nuovissimo SUV coupé elettrico sarà presto commercializzato dalla Casa tedesca, secondo quanto è stato confermato appunto dalla società stessa. La versione coupé dell’ID.4 sarà presto realtà, è già in pre-produzione.

Entro poche settimane si velocizzeranno i processi di creazione dell’ID.5, il nuovo SUV coupé elettrico avrà delle differenze rispetto alla sorella ID.4, che le daranno la possibilità di affacciarsi al meglio in altri segmenti di mercato. Volkswagen ha dichiarato l’arrivo ufficiale della nuova ID.5 con un post su Twitter, scrivendo quanto segue: “È ufficiale, la VW ID.3 e la VW ID.4 saranno seguite dalla VW ID.5 come confermato in una recente conversazione tra il dirigente VW Ralf Brandstatter e Wolfsburger Nachrichten. Il SUV coupé verrà costruito a Zwickau con un lancio fissato alla seconda metà del 2021”.

Questo lascia intendere che Volkswagen voglia iniziare a vendere il nuovo modello della Casa a breve, più velocemente possibile, almeno sul mercato auto europeo. Probabilmente il colosso dell’automotive vuole lanciare la sua nuova elettrica al più presto, per sfidare subito la Tesla Model Y che è già ordinabile in Italia e probabilmente arriverà nelle mani dei primi clienti a partire dalla seconda metà di quest’anno.

Il nuovo SUV coupé Volkswagen ID.5 verrà realizzato sulla piattaforma MEB e per questo motivo è difficile immaginare oggi che l’auto si differenzi in maniera molto profonda rispetto alla ID.4. Al momento non abbiamo ancora dei dati ufficiali per quanto riguarda le specifiche tecniche precise, quindi dobbiamo attendere che Volkswagen sveli le informazioni ufficiali; intanto possiamo solo immagine che garantirà prestazioni e autonomia di livello, alla portata del produttore.

E quindi, al momento abbiamo sul mercato una VW ID.3 che sta avendo un discreto successo, con un buon numero di unità vendute, c’è poi la ID.4, pronta per il suo esordio sul mercato ed è anche iniziata la produzione pilota della nuova ID.5, Volkswagen non perde affatto tempo. L’auto rappresenta la versione sportiva e coupé della ID.4 e probabilmente arriverà entro la fine del 2021, prodotta nello stabilimento tedesco di Zwickau, rimodernato ad hoc proprio per la costruzione di sei nuovi modelli elettrici della famiglia Volkswagen ID.