Volkswagen ID.5 GTX, la nuova elettrica elegante e forte

Volkswagen si appresta a presentare una nuova auto elettrica: la ID.5 GTX, SUV Coupé a emissioni zero che la Casa di Wolfsburg svelerà in occasione dell’evento IAA Mobility di Monaco di Baviera, in programma dal 7 al 12 settembre 2021.

In attesa di poterla ammirare dal vivo, Volkswagen ha diffuso le prime immagini della ID.5 GTX come concept mascherato con le ormai tradizionali pellicole optical. Nonostante il solito “camuffamento”, è possibile notare le caratteristiche del design che appartengono al nuovo modello destinato a entrare nel listino Volkswagen a partire dal 2022.

La ID.5 GTX è basata sulla piattaforma Modular Electric Drive Matrix (MEB) e riprende molti degli elementi stilistici dei modelli elettrici precedenti, come la ID.3 e la ID.4. Al contrario di loro, però, le proporzioni della vettura sono diverse e le linee si presentano molto più muscolose. Allo stesso tempo, la nuova elettrica di Volkswagen spicca per l’eleganza della silhouette, tipica delle coupé tedesche.

L’architettura del modello è votata al rispetto ambientale, garantito dalla propulsione a batteria, ma al tempo stesso anche alle prestazioni offerte dalla potente trazione integrale a doppio motore. La batteria agli ioni di Litio è collocata tra gli assi: questa soluzione adottata da Volkswagen consente alla ID.5 GTX di avere un’autonomia che arriva fino a 497 km.

L’evoluzione dei sistemi di bordo farà della ID.5 GTX un modello completamente connesso, dotato della tecnologia Car2X e in grado di ricevere gli aggiornamenti via etere. La tabella di marcia di Volkswagen che nelle scorse settimane ha fatto debuttare sul mercato europeo la nuova Taigo, prevede il reveal del SUV Coupé ID.5 GTX in occasione dell’IAA Mobility 2021 in programma a Monaco di Baviera da martedì 7 settembre a domenica 12 settembre 2021.

Successivamente la nuova vettura a zero emissioni della Casa tedesca verrà lanciata sul mercato a partire dal 2022 come secondo modello della famiglia di elettriche sportive accomunate dalla sigla GTX e concepite e progettate per dare un ulteriore impulso alla strategia “Accelerate” di Volkswagen che nel mese di luglio ha dato il via a una joint venture per la mobilità elettrica con Enel X, volta a realizzare, possedere e gestire più di 3.000 punti di ricarica ad alta potenza in tutta Italia.