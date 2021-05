Volkswagen ID.4 GXT, aperti gli ordini in Italia: i prezzi del SUV elettrico

editato in: da

Ordini aperti anche in Italia per Volkswagen ID.4 GXT che rappresenta la variante sportiva al vertice della gamma del SUV elettrico tedesco. Il modello è dotato di due motori per una potenza massima complessiva di 299 Cv e un’autonomia che arriva fino a 480 chilometri.

Il listino Volksagen viene ampliato con la ID.4 GXT, la versione sportiva a trazione integrale del SUV 100% elettrico della Casa di Wolfsburg. Questa versione è capace di erogare una potenza complessiva di 220 kW, accelerando da zero a 100 km/h in appena 6,2 secondi, raggiungendo la velocità massima limitata elettronicamente di 180 km/h.

La Volkswagen ID.4 GXT è lunga 4,58 metri ed è caratterizzata da un design contemporaneo e grintoso che coniuga il carattere muscoloso tipico di un SUV con un’aerodinamica evoluta. La carrozzeria è impreziosita a una serie di dettagli come le prese d’aria inserite nel frontale e i tre LED sovrapposti che conferiscono al modello un carattere particolare e unico.

Un nuovo concept cromatico caratterizza gli interni del SUV elettrico di Volkwsagen, marchio tedesco che ha recentemente annunciato l’arrivo di Taigo, il nuovo CUV grintoso e sportivo: la parte superiore della plancia e gli inserti sono in pelle ecologica, i colori predominanti sono scuri mentre le cuciture, rosse, formano un contrasto sportivo e accattivante.

La dotazione tecnologica di serie della ID.4 GTX è molto completa e include, tra gli altri: il Cruise Control Adattivo ACC; il monitoraggio anteriore Front Assist con City Emergency Brake e riconoscimento di pedoni e ciclisti; l’assistente al mantenimento della corisa; il riconoscimento della segnaletica stradale; i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e il climatizzatore automatico a due zone.

Dell’allestimento di serie del modello che è pronto per arrivare in Italia, fanno parte anche i sedili anteriori riscaldabili, i cerchi in lega da 20 pollici, i pedali Play&Pause, il volante multifunzione rivestito in pelle con comandi touch, il navigatore satellitare Discover Pro con schermo touch screen da 10 pollici e l’illuminazione interna Ambient Light in 30 colori diversi.

L’arrivo della Volkswagen ID.4 GXT nelle concessionarie italiane è previsto per il mese di luglio. Il prezzo di listino del SUV 100% elettrico della Casa tedesca è di 54.650 euro a cui vanno sottratti gli incentivi statali all’acquisto di nuove automobili e gli eventuali contributi erogati localmente.