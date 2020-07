Volkswagen ID.3, vendite dal 20 luglio: i prezzi

editato in: da

Volkswagen continua con il lancio della ID.3, prima macchina elettrica della Casa produttrice tedesca, realizzata sulla piattaroma MEB, che fa parte della strategia avviata dal Marchio di Wolfsburg per la produzione di nuovi veicoli elettrici a batteria tra il 2019 e il 2025.

Appena quattro settimane fa sono stati aperti gli ordini per la ID.3 1ST, vale a dire la prima edizione limitata della serie, rivolta a coloro che l’avevano prenotata ancor prima del lancio ufficiale. Ora VW rende nota la possibilità di ordinare la ID.3, potendo scegliere tra sette ID preconfigurati, come spiegato dal membro del consiglio di amministrazione, Jürgen Stackmann.

Sono sette i modelli della nuova ID.3, svelata per la prima volta lo scorso anno, (Life – Style – Business – Family – Tech – Max – Tour); i clienti potranno ordinare una di queste versioni a partire dal 20 luglio, disponibili per la consegna da ottobre in poi. I sette ID si basano sul modello ID.3 Pro Performance, che ha una batteria da 58 kWh (contenuto energetico netto) per un’autonomia fino a 420 km con il sistema di trazione posteriore Performance da 150 kW. Il sistema di trasmissione eroga una coppia massima di 310 Nm per un’accelerazione regolare da fermo a 60 km/h in appena 3,4 secondi. ID.3 ProPerformance ha un costo base di 35.574,95 €. Ogni modello possiede un sistema di navigazione, oltre al sistema adattivo di controllo della velocità e la funzione di telefonia “Comfort” con ricarica induttiva a bordo.

L’ID.3 “Life”, con un prezzo di 37.787,72 € è pensato per i clienti che cercano un prodotto entry-level economico senza sacrificare il comfort. Con questo pacchetto si hanno il riscaldamento del volante e del sedile oltre a due porte USB-C aggiuntive. Per i guidatori che prediligono lo stile, è stato stato realizzato il modello “Style” per 40.946,04 €, con l’ID preconfigurato che include fari a matrice LED, fanali posteriori a LED con funzione di scorrimento dinamico e tetto panoramico in vetro. ID.3 “Business” prevede fari a LED a matrice e vetri oscurati, pacchetto comfort e pacchetto di assistenza alla guida con telecamera per la retromarcia e il sistema di blocco “Keyless Access”. Il tutto per 41.287,22 €.

“Family” ID.3 offre spazio, luce e praticità oltre ai fari a matrice LED e possiede un grande tetto panoramico in vetro. Inoltre il pacchetto di maggiore comfort presenta il sistema di aria condizionata “Air Care” a 2 zone e il pacchetto guida assistita con telecamera per la retromarcia. Anche in questo caso la vettura viene dotata del sistema “Keyless Access”, per un costo totale di 42.305,87 €. Con una spesa di 44.810 € si passa a “Tecnology”, che comprende fari a matrice LED, il pacchetto di assistenza principale con Travel Assist, Side Assist e Emergency Assist, nonché un importante pacchetto di intrattenimento, che include il Display Head-up e Premium Sound.

L’ID.3 “Max” dà al guidatore il massimo a livello di design, tecnologia, sport e comfort, con tutti i pacchetti di equipaggiamento. Un sedile con 12 diverse opzioni di massaggio elettrico, sterzo progressivo e DCC (Dynamic Chassis Control) a bordo. In questo caso il prezzo base è di 43.680,32 €. Infine “Tour”, a partire da 40.936,31 €, si basa sul modello ProS a quattro posti ed ha una batteria con più portata (il contenuto energetico è di 77 kWh) e con un’autonomia fino a 550 km (WLTP) e 125kW di ricarica CC.