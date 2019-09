Volkswagen ID.3, il primo modello elettrico al Salone di Francoforte

editato in: da

L’argomento chiave di Volkswagen al Salone di Francoforte sarà la mobilità elettrica, e l’ID.3 la rappresenterà.

Ci saranno anche degli studi su altri modelli ID nello stand della Casa, l’ID.3 si basa sulla nuova matrice di trasmissione elettrica modulare MEB progettata specificamente per l’auto a zero emissioni e in grado di garantire l’interno del veicolo più grande possibile. L’auto segue Beetle e Golf per introdurre il terzo capitolo di importanza strategica per la storia del marchio Volkswagen. A metà maggio il brand ha goduto di un grande successo grazie ai pre-ordini dell’ID.3 1st Edition, edizione esclusiva che vanta fantastici livelli di equipaggiamento, limitata a soli 30.000 veicoli.

Una cosa che la Casa dichiara con grande orgoglio è che sicuramente il problema relativo all’autonomia della batteria non esisterà più, appartiene al passato ormai grazie a ID.3. Questo perché ha tre diverse dimensioni di batterie disponibili, una grande da 77 kWh, quella media da 58 kWh e una più piccola da 45 kWh. A seconda della selezione è possibile arrivare dai 330 ai 550 km di autonomia. L’auto ha inoltre una capacità di ricarica eccellente, in soli 30 minuti si raggiunge un livello di carica che consente un’autonomia di 290 km di percorrenza. Volkswagen inoltre garantisce il funzionamento delle batterie della nuova ID.3 per otto anni o 160.000 km.

Volkswagen ID.3 vanta il nome di auto elettrica per tutti, grazie al suo prezzo di base molto accessibile per i veicoli della categoria, che sarà infatti inferiore alla soglia dei 30.000 euro in Germania. Ottimo anche il piacere di guida sulla prima vettura sportiva del Gruppo Volkswagen, in effetti le prestazioni non sono niente male. L’accelerazione è rapida, grazie alla sua trazione posteriore e alle capacità del motore che è in grado di erogare un’ottima potenza di 204 cavalli. Dopo la presentazione ufficiale al Salone di Francoforte, a partire dalla prossima settimana, entro la metà del 2020 vedremo arrivare i primi veicoli sul mercato.

La Casa punta molto sulle motorizzazioni a zero emissioni, i nuovi sistemi di alimentazione. Il grande obiettivo è quello di installare colonnine di ricarica in tutta Europa e vendere fino a 10 milioni di veicoli elettrici. Dall’anno prossimo si inizierà con Volkswagen ID.3.