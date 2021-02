Volkswagen ID.3 City, l’entry level arriva in Italia: i prezzi

editato in: da

Volkswagen svela i prezzi di ID.3 City, la nuova versione entry level della compatta elettrica della Casa tedesca: un modello ideale per l’utilizzo urbano ed extraurbano che oltre alla guida a zero emissioni garantisce comfort, stile, tecnologia e un’autonomia di 350 km.

L’offerta italiana di Volkswagen che ha da poco presentato il nuovo SUV elettrico ID.4, si arricchisce della ID.3 City, dotata di una batteria con capacità netta di 45 kWh. Si tratta dell’allestimento di accesso alla gamma della compatta 100% elettrica di Wolfsburg. Realizzata su base tecnica Pure Performance, è dotata di ricarica rapida fino a 100 kW in corrente continua DC.

La piattaforma modulare elettrica MEB garantisce al modello un’efficienza straordinaria. Il motore elettrico posteriore è da 110 kW e 150 cv. L’autonomia risulta molto elevata: la nuova ID.3 City è in grado di percorrere 350 km. Le prestazioni sono brillanti: la compatta tedesca a zero emissioni accelera da 0 a 100 km/h in 9 secondi.

La compatibilità con le colonnine ad alta potenza consente alla ID.3 City di recuperare oltre 200 km di autonomia in circa 20 minuti: una soluzione che garantisce la mobilità a zero emissioni senza ostacoli. A bordo è presente un caricatore per la corrente alternata AC che supporta fino a 7,2 kW, permettendo di ricaricare l’80% della batteria dell’auto, tramite wallbox, in circa 5 ore.

La dotazione di base della ID.3 che ha preso il posto della e-Golf sulla linea di produzione della fabbrica Volkswagen di Dresda, è molto completa e include, tra gli altri: cruise control adattivo ACC, Front Assist con frenata di emergenza e riconoscimento pedoni e ciclisti, assistente al mantenimento di corsia Lane Assist, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, climatizzatore automatico Climatronic, fari a LED anteriori e posteriori, connettività smartphone Wireless App-Connect, Car2X, Natural Voice Control, aggiornamenti software online e strumentazione digitale Digital Cockpit Pro.

A questi equipaggiamenti si aggiungono, sempre di serie, i contenuti dei pacchetti Infotainment come il navigatore satellitare Discover Pro e la ricarica wireless per smartphone, e il pacchetto Comfort che comprende la consolle centrale con chiusura a tendina, i retrovisori esterni ripiegabili e i sedili e il volante riscaldabili. Il prezzo di listino della Volkswagen ID.3 nella versione entry level City parte da 34.800 euro: a questi vanno sottratti fino a 10.000 euro grazie agli incentivi statali.