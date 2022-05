Volkswagen Golf, edizione speciale per i 20 anni della R

Inizialmente era stata pensata come una “avventura estiva”. Un modello da lanciare nel bel mezzo dell’estate a tiratura limitata per pochi appassionati del genere. Invece, la Golf R ebbe un successo di gran lunga superiore anche alle più rosee aspettattive.

E, a 20 anni di distanza, la casa di Wolsburg si appresta a celebrarne il compleanno lanciando sul mercato la Golf R 20 Years. Come lascia intendere anche il nome, si tratta di una versione celebrativa della berlina tedesca, pensata appositamente per festeggiare nel migliore dei modi un compleanno speciale. I tecnici tedeschi, ovviamente, non si sono fatti pregare: la nuova Golf R è la più potente mai realizzata, dotata di allestimenti e accessori da top di gamma.

La Golf R più potente e accessoriata di sempre

Basta avviare il motore per accorgersi che la Golf R 20 Years non è una vettura come le altre. Come dichiarato dalla casa di Wolfsburg, si tratta della versione più potente mai realizzata della compatta tedesca (almeno fino a oggi). Merito delle modifiche al powertrain, che hanno consentito di “spremere” altri 13 cavalli dal motore turbo 4 cilindri da 2.0 litri montato anche dalla Golf R 2021. Attivando l’Emotion Start, poi, il guidatore avrà un aumento dei giri sin dall’avvio del veicolo: la Golf R arriverà immediatamente a 2.500 giri, per un sound decisamente aggressivo sin dai primissimi istanti.

Gli aggiornamenti al software di controllo del cambio a doppia frizione, invece, garantiscono una risposta più pronta e immediata ai cambi di marcia, con la possibilità di poter sfruttare la potenza erogata dal propulsore già in fase di accelerazione. Selezionando i profili di guida Special e Drift, poi, sarà poi possibile godere a pieno della potenza e della ripresa della nuova Golf R. Il primo, concepito sull’asfalto del Nurburgring, è pensato per gli amanti della velocità in pista; il secondo, come lascia intuire anche il nome, è pensato appositamente per driftare mantenendo sempre il pieno controllo del mezzo.

Anche l’estetica degli esterni e degli interni è stata rivista per celebrare nel migliore dei modi i 20 anni della Golf R. Il logo “20” è presente sul montante B del veicolo e viene proiettato a terra ogni volta che si apriranno gli sportelli. Lo spoiler sulla parte posteriore del tetto, invece, esalta ulteriormente lo spirito competitivo del veicolo. La Golf R20 Years monta di serie cerchi in lega Estoril da 19 pollici, mentre all’interno dell’abitacolo troviamo elementi in carbonio sulla plancia e sui pannelli delle portiere. Non mancano, infine, i sedili sportivi in pelle nappa, che presentano impunture blu a richiamare l’esclusiva tinta Lapiz Blu della carrozzeria.

Golf R 20 Years: disponibilità e prezzo

Secondo la nota stampa diffusa dalla casa di Wolfsburg, la Golf R 20 Years potrà essere acquistata a partire dalle prossime settimane in tutti i concessionari del gruppo. Chiunque voglia comparla, però, dovrà affrettarsi: la Golf più potente di sempre sarà disponibile solamente fino alla metà del 2023. Discorso differente, invece, per il prezzo: al momento non è stato ancora rilasciato il listino ufficiale della Golf R celebrativa, ma è possibile ipotizzare che il prezzo di partenza si aggirerà attorno ai 55 mila euro.