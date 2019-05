Volkswagen Golf 8R, svelate le novità della sportiva potente

editato in: da

Si parla da tempo della realizzazione della nuova generazione della Reginetta Volkswagen Golf.

Insieme a queste informazioni sappiamo anche che potrebbe essere realizzata una versione ancora più estrema della R da parte della divisione sportiva di Wolfsburg. La Casa tedesca vuole immettere sul mercato un modello che possa competere sullo stesso segmento in cui troviamo l’Audi RS3 o anche la Mercedes A45 AMG, soprattutto per quanto riguarda l’eccezionale potenza. Oggi sembra che la Golf più potente possa diventare realtà, le voci si fanno sempre più insistenti e quindi abbiamo sempre meno dubbi sulla realizzazione della nuova Volkswagen Golf 8 R.

Il progetto della nuova generazione della vettura è noto ormai da un anno circa e a ottobre potremo vederla sul mercato. Una gamma che si completerà quindi con le varianti sportive GTI e R, che sono appena state confermate e invece sul progetto eccezionale di cui si è parlato, della Golf R da 400 Cv, ancora non si sa nulla con certezza, solo tantissimi rumors in circolazione sul web.

Jost Capito anticipa quali sono le caratteristiche fondamentali con cui la nuova Golf 8 R entrerà sul mercato e sfiderà le compatte supersportive potenti. Il primo modello nella variante R ad essere lanciato sul mercato sarò il suv T-Roc, con una potenza eccezionale di 300 Cv e 400 Nm di coppia. La nuova Golf 8 R è attesa con motore 2 litri turbo benzina ancora più potente, ma al momento non sono stati svelati i dati precisi. Sappiamo solo che la nuova vettura non avrà le quattro ruote sterzanti che hanno invece altre concorrenti.

La futura Volkswagen Golf 8 R sarà una vettura supersportiva che non presenterà nemmeno modalità di guida con una ripartizione della coppia sbilanciata sull’asse posteriore, per intenderci quindi niente Drift mode tipo quello che possiamo vedere sulla Focus RS, nonostante sappiamo che l’auto presenterà lo schema a quattro ruote motrici con frizione Haldex. Questi sono solo i primi dettagli che abbiamo oggi inerenti al tipo di sportività che la Casa di Wolfsburg ha intenzione di portare sul mercato. Attendiamo i prossimi mesi per conoscere gli altri dettagli che faranno la differenza per la nuova Golf 8 R, siamo sempre più curiosi di sapere cosa ha in serbo Volkswagen per tutti gli amanti della guida sportiva e della Reginetta del brand.