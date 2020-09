Volkswagen Golf 8, da oggi anche a metano

editato in: da

Nuova Golf 8, le foto dell’ultima generazione

Benzina, diesel, ibrido 48 V e ibrido plug-in, ora si aggiunge anche il metano. La nuova Golf 8 TGI è equipaggiata con un motore 1,5 litri da 130 CV e 200 Nm, associato al cambio automatico doppia frizione DSG a 7 rapporti.

I tre serbatoi di gas le garantiscono un’autonomia generosa e costi di gestione contenuti, con l’esenzione parziale o totale dalla tassa automobilistica. Il TGI 1.5 della Golf 8 adotta il ciclo Miller anche per l’alimentazione a gas metano, con rapporto di compressione elevato, per aumentare l’efficienza e diminuire le emissioni di CO2. L’efficienza è eccellente: nel ciclo di omologazione WLTP, la Golf 8 a metano ha un consumo combinato di 6,2-6,5 m3/100 km pari a 111-116 g/km di CO2.

Ai costi di gestione contenuti grazie anche al ridotto prezzo del carburante, la Golf 8 TGI aggiunge la sostenibilità ambientale. Un’automobile alimentata a gas metano, infatti, emette circa il 25% in meno di CO2 rispetto a una a benzina; la combustione del metano produce anche meno monossido di carbonio (CO) e ossidi di azoto (NOX), oltre a quantità minime di particolato.

La Golf 8 TGI è disponibile negli allestimenti Life e Style. Già il primo ha una dotazione di serie molto ricca che prevede cerchi in lega Norfolk da 16 pollici, fari anteriori e posteriori a LED, Ambient Light esterno e interno, Keyless Go, climatizzatore automatico Climatronic, volante multifunzione rivestito in pelle, strumentazione digitale Digital Cockpit, Wireless Charge, We Connect Plus, sensori di parcheggio anteriori e posteriori Park Pilot, Car2X, monitoraggio della stanchezza del conducente Fatigue Detection, cruise control adattivo ACC, Front Assist con funzione di frenata di emergenza City, riconoscimento pedoni e ciclisti, assistente alle manovre di scarto e alla svolta, assistente al mantenimento di corsia Lane Assist e Dynamic Light Assist.

La versione Style dell’ultima generazione della reginetta Golf arricchisce l’equipaggiamento con cerchi in lega Belmont da 17 pollici, fari anteriori IQ.LIGHT LED Performance, climatizzatore automatico Climatronic a 3 zone, Ambient Light interno a 32 colori, sedile guidatore ergoActive a 14 vie, rivestimenti in ArtVelours, Emergency Assist, Light Pack e Travel Assist 2.0.

Con l’arrivo della TGI a gas metano, ora la Golf 8 è disponibile con cinque tecnologie di propulsione diverse: benzina, diesel, ibrido 48 V e ibrido plug-in, con potenze comprese tra 110 e 245 CV. Il listino italiano della Golf 8 parte da 26.100 euro per la 1.0 TSI EVO 110 CV Life. In Italia, la versione TGI è offerta negli allestimenti Life e Style a prezzi da 32.500 euro e arriverà nelle concessionarie del Bel Paese nell’ultimo trimestre di quest’anno.