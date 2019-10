Volkswagen Golf, il 24 ottobre arriva l’ottava generazione

editato in: da

Una lunga attesa che sarà presto ricompensata. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, è finalmente arrivato il tanto atteso momento del lancio della nuova Golf 8.

Nei mesi passati la berlina della casa di Wolfsburg era apparsa più volte in foto, impegnata in giri di prova e test di varia natura nei dintorni degli impianti Volkswagen. Ovviamente, in queste occasioni la Golf di ottava generazione era “mascherata” con una colorazione camouflage che lasciava solo intravedere alcune delle novità estetiche che i designer tedeschi hanno ideato per questa nuova versione della loro bestseller. I gruppi ottici anteriori, ad esempio, saranno rivisti seguendo lo stile dei fari della nuova Polo, mentre forme e dimensioni sono state “ingentilite”.

Tra qualche giorno, però, l’attesa finirà e finalmente potremo ammirare la Golf 8 in tutta la sua bellezza. Il produttore teutonico ha annunciato che l’ottava generazione verrà svelata il prossimo 24 ottobre alle ore 18, nel corso di un evento interamente dedicato a lei, già a partire dal nome: “Life happens with a Golf”.

Ma quali sono le novità che dovremmo attenderci da questo lancio? Diverse, secondo le indiscrezioni uscite nei mesi passati. La nuova Golf avrà un’anima digitale, con un sistema di infotainment completamente rinnovato. All’interno dell’abitacolo ci sarà spazio per il Digital Cockpit che, con i suoi due schermi da 10 pollici, consentirà al guidatore di avere sempre a portata “di occhio” tutte le informazioni relative allo stato del proprio veicolo. Dagli schermi, inoltre, si potranno gestire i vari strumenti e funzionalità “di intrattenimento”, ripensati per garantire a chi si trova dentro l’abitacolo la miglior esperienza di viaggio possibile.

Ma non è tutto: il nuovo sistema di infotainment della Golf 8 include anche il sistema di connettività Car to X, che permette di ricevere informazioni sempre aggiornate su traffico, meteo, servizi “live” in genere e contattare facilmente il centro di assistenza Volkswagen più vicino.

Sotto il cofano, invece, troveranno spazio motori di nuova generazione, tanto a combustione quanto elettrici. La Golf 8, infatti, sarà disponibile anche in versione ibrida, consentendo così di abbattere consumi ed emissioni senza dover rinunciare alle prestazioni. Il sistema di alimentazione benzina-elettrico sarà disponibile con motori 1.0 Tsi da 130 Cv di potenza e 1.5 Tsi da 150 Cv di potenza. Confermato anche il 2.0 litri diesel, mentre nella prima metà del 2020 dovrebbe fare il suo esordio anche la Golf 8R.