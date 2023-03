Volkswagen al fianco della Nazionale italiana di calcio

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen Volkswagen partner ufficiale della Nazionale Calcio

La Casa automobilistica Volkswagen diventa oggi Automotive Partner delle Nazionali Italiane di calcio. L’accordo tra la Divisione italiana del brand e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) prevede una partnership che durerà per tutto il biennio 2023-2024.

In questi due anni vedremo il brand tedesco al fianco degli Azzurri e delle Azzurre in occasione dei più importanti appuntamenti calcistici internazionali. Quello tra Volkswagen e il calcio è un rapporto ormai consolidato, che il brand vive da anni, a cui si aggiunge questo nuovo e prestigioso capitolo.

La nuova prestigiosa partnership

La partnership tra Volkswagen e FIGC farà il suo esordio oggi in occasione della partita tra Italia e Inghilterra – in programma a Napoli – e proseguirà nel biennio con tutte le Squadre Azzurre, maschili, femminili, futsal, beach soccer e e-sport.

Andrea Alessi, Direttore di Volkswagen Italia, ha dichiarato: “La Nazionale identifica il calcio che unisce sotto la stessa bandiera, che accende entusiasmo ed emozioni in ognuno di noi. Una passione ampia, condivisa e ben presente nel nostro DNA di brand popolare, sempre al lavoro per poter offrire a tutti automobili con le migliori tecnologie disponibili. L’accordo con la FIGC rafforza lo storico impegno di Volkswagen nel calcio, in Italia ma anche a livello internazionale”.

E infine invece Gabriele Gravina, Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha aggiunto: “È un onore per la FIGC tornare a legare il proprio brand con un marchio prestigioso come Volkswagen, che ogni giorno scrive la storia dell’automotive. Innovazione, qualità e affidabilità sono le caratteristiche che ci uniscono e che valorizzeremo grazie all’attività delle Nazionali Azzurre e realizzando nuove progettualità. Siamo ansiosi di scrivere insieme un nuovo racconto, che ci auguriamo vincente come quello indimenticabile di Germania 2006”.

Per Volkswagen il calcio, con la sua grande visibilità e la sua attrattiva trasversale, rappresenta un palcoscenico perfetto per promuovere la sua gamma di modelli ID. a trazione 100% elettrica. Nel corso della partnership il brand svilupperà inoltre iniziative pensate per coinvolgere il pubblico e i propri clienti, invitandoli a seguire la Nazionale, a partecipare agli eventi vivendo al massimo la passione per il calcio.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen

A proposito di Volkswagen ID

E proprio a proposito della gamma elettrica di Volkswagen, a gennaio la Casa ha presentato la nuova ID.7 al CES di Las Vegas, prima berlina completamente elettrica basata sulla modular electric drive matrix (MEB).

L’auto era ancora rivestita con una particolare “tuta” mimetica intelligente, che utilizza una tecnologia di ultima generazione e una verniciatura multistrato per creare effetti di luce particolari su alcune parti del veicolo. Funzione interattiva che simboleggia il prossimo passo nella digitalizzazione del futuro modello di punta della ID. famiglia.

E non è tutto, perché solo una settimana fa invece abbiamo visto approdare il prototipo dell’auto elettrica economica di Volkswagen. La Casa tedesca segue le sue orme di Elon Musk, che ha parlato della sua nuova Tesla Model 2 low cost, e presenta in anteprima mondiale il prototipo ID. 2all, che offre una prima anticipazione della Volkswagen full electric che costerà meno di 25.000 euro.

Gli aspetti più importanti da citare sono la trazione anteriore, l’autonomia fino a 450 chilometri, le funzionalità tecnologiche quali Travel Assist, IQ.LIGHT ed EV Route Planner, oltre a un nuovo design firmato Volkswagen. La versione di serie si baserà sulla cosiddetta piattaforma MEB Entry e fa parte dei dieci nuovi modelli elettrici che VW lancerà entro il 2026.