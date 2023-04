Volkswagen la farà solo elettrica

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen La nona generazione di Volkswagen Golf sarà solo elettrica

La reginetta della Casa Volkswagen, uno dei modelli più venduti e più amati in assoluto: la nota Golf. Negli anni abbiamo parlato parecchie volte di questo modello, delle varie generazioni proposte e lanciate sul mercato e della possibilità di vedere, in futuro, la nuova variante elettrica.

Oggi l’ipotesi sembra sempre più vicina alla realtà, sono tante le indiscrezioni a riguardo. Pare che nel 2028 Volkswagen presenterà la nona generazione di Golf, che sarà esclusivamente elettrica.

Volkswagen Golf elettrica: che cosa sappiamo oggi

I motori a benzina e diesel della Golf sono destinati a sparire prima del tempo. A prescindere dalla decisione dell’Europa di eliminare tutti i motori termici a partire dal 2035 (abbiamo appena visto il voto positivo alla proposta dell’UE), Volkswagen ha deciso che – entro il 2028 – lancerà sul mercato la nona edizione di Golf, e questa volta sarà solo ed esclusivamente elettrica.

Già l’anno scorso il CEO dell’azienda, Thomas Schäfer, aveva annunciato la decisione della Casa. In un’intervista ad Automobilwoche, il manager ha nuovamente sottolineato che al momento Volkswagen non ha all’attivo nessun progetto per una nuova generazione di Golf con motori tradizionali; per questo si parla solo di una nuova variante a zero emissioni.

L’attuale generazione di Golf

Quella in commercio attualmente è l’ottava generazione di Volkswagen Golf, di cui abbiamo tanto parlato sin dal momento del lancio sul mercato. L’anno prossimo il modello verrà aggiornato, il design sarà rivisto, l’auto beneficerà di alcuni accorgimenti e ammodernamenti, oltre che dell’aggiunta di tecnologie di ultimissima generazione a bordo, per il massimo del comfort e della sicurezza degli occupanti e del conducente.

Tutti nuovi elementi che verranno aggiunti per mantenere la Golf al passo coi tempi, sino all’arrivo della nuova generazione, probabilmente nel 2028. C’è una sola e unica possibilità che il manager ha dato ai motori termici: nel caso in cui dovessero esserci problemi o rallentamenti per quanto riguarda la transizione energetica oppure ci fosse la possibilità di continuare a usare i motori tradizionali, ma solo con carburanti sintetici (i famosi e-fuel che la Germania ha richiesto a gran voce), allora forse continuerà a essere prodotta la Golf con l’attuale motore a benzina; altrimenti addio motori termici, per sempre.

Le caratteristiche della nuova Volkswagen Golf 9 saranno davvero uniche, il manager ha dichiarato che dovrà distanziarsi totalmente dalla ID.3, l’altra elettrica della Casa. Il lancio avverrà molto probabilmente nel 2028, lo stesso anno in cui Volkswagen ha intenzione di presentare la nuova piattaforma Scalable Systems Platform (SSP) per i suoi veicoli elettrici.

Una storia di successo

In questi moltissimi anni Volkswagen Golf si è guadagnata un posto ottimale nel mercato auto, e nel 2020 la reginetta si è reinventata per l’ottava volta. La Golf 8 è uno dei modelli più innovativi della classe, ma anche una delle vetture più moderne in assoluto.

Dalla prima generazione, quest’auto VW è sempre stata in grado di conciliare una grande praticità nell’uso quotidiano con un design pulito e preciso. La Golf 8 prosegue lungo questa strada. Mostra una nuova architettura interna digitale, in grado di offrire un’inedita dimensione nell’interfaccia di comando, la guida assistita è possibile fino a una velocità di 210 km/h. All’ampia offerta di alimentazioni, si è aggiunto il mild-hybrid a 48 V.

È stata ampliata anche la gamma degli equipaggiamenti di serie, sono state aggiunte dotazioni avanzate, tra cui l’assistenza per il mantenimento della corsia Lane Assist, il sistema di controllo perimetrale Front Assist con funzione di frenata di emergenza City e rilevamento dei pedoni, un nuovo sistema di assistenza alla svolta, Car2X, il Digital Cockpit, un inedito sistema di infotainment online, il volante multifunzione, la chiusura centralizzata senza chiave Keyless Go, luci anteriori e posteriori a LED.

L’auto riceverà presto nuovi aggiornamenti, in attesa della nona edizione.