Volkswagen E-Up!, la nuova elettrica per tutti al Salone di Francoforte

Al Salone di Francoforte verrà presentata la nuova versione della Volkswagen E-Up!, con nuove celle batteria con una capacità energetica maggiore.

Queste permetteranno di aumentare l’autonomia futura dell’auto che, in situazioni di guida reali, è stata estesa fino a 260 km. Il consumo di energia previsto è di 12,7 kWh/100 km, la nuova E-Up! è perfetta per quasi tutti i tipi di viaggi giornalieri all’interno delle città, sia per motivi di lavoro che privati. Anche i tempi di ricarica della batteria sono brevi, in soli 60 minuti si arriva all’80% della sua capacità.

La grandiosa novità dell’auto che vedremo a Francoforte è che il processo di ricarica può essere programmato in anticipo, avviato o interrotto tramite smartphone. La stessa app può anche essere utilizzata per far funzionare il sistema di condizionamento fisso standard della nuova Volkswagen E-Up! L’auto è ecologica, ma questo non toglie nulla al piacere e al divertimento di guida, anzi. In parte grazie al baricentro basso, che risulta dall’integrazione delle batterie nel pianale del veicolo, in parte perché il motore elettrico da 61 kW fornisce la coppia massima non appena il veicolo inizia a muoversi. Lo scatto da 0 a 100 km/h è quindi garantito in soli 11,9 secondi e la velocità massima del modello è di 130 km/h.

Il prezzo della Volkswagen E-Up! è piccolo e accessibile praticamente a tutti, è il risultato delle economie di scala rese possibili dagli alti volumi di produzione. La Casa prevede infatti di offrire più veicoli elettrici che mai. Secondo le previsioni, anche il volume di produzione di quest’ultima creatura aumenterà rispetto alle cifre del modello precedente. L’E-Up! vanta un prezzo base molto interessante di € 21.975. L’equipaggiamento di serie del modello include un sistema di climatizzazione automatico, il sistema radio con interfaccia Bluetooth e DAB +, app multifunzione, il sistema di avviso di cambio corsia Lane Assist. La variante di stile offrirà ancora più funzionalità e ulteriori opzioni di personalizzazione.

Viviamo in un’epoca in cui ormai la mobilità elettrica è promossa in tutto il mondo. In Germania tutti colore che acquistano una Volkswagen E-Up! ricevono 2.000 euro come bonus ambientale sotto forma di sussidio statale più un altro sussidio da € 2.380 da Volkswagen. Tutto dimostra quale strada sta prendendo la mobilità oggi.