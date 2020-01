Volkswagen Caddy, il salto di qualità per la nuova generazione

editato in: da

È stato davvero creato un Volkswagen Caddy da corsa

Tante sono le Case automobilistiche oggi che si stanno sempre più avvicinando al settore auto anche con degli storici veicoli commerciali, trasformandoli appunto da ‘furgonette’ a vetture di ultima generazione.

Tra queste c’è anche Volkswagen che ha deciso di proporre una nuova generazione dell’iconica Caddy molto più vicina appunto al mondo auto che a quello dei veicoli commerciali a cui appartiene invece da anni, il settore in cui è nata. La Casa vuole proporre una nuova versione di Caddy per il trasporto dei passeggeri, simile più possibile ad un vero e proprio Mpv.

La divisione dei Veicoli Commerciali di Volkswagen, per conseguire questo nuovo obiettivo deciso dalla Casa, ha riprogettato il nuovo Caddy 5 completamente. La Casa ha infatti affermato in una nota: “Non è rimasta immutata rispetto alla generazione precedente nemmeno una vite”. Il nuovo Caddy verrà commercializzato a partire dal prossimo anno e molto probabilmente alla fine del mese di febbraio 2020 vedremo la presentazione ufficiale da parte del brand in un evento appositamente dedicato. Intanto sono apparsi un paio di bozzetti firmati dal centro stile che ne mostrano le linee principali, anticipando quello che potrà essere il nuovo mezzo.

Volkswagen al momento ha dichiarato solo che proporrà due versioni di Caddy, con due differenti passi e lunghezze, così facendo nella variante da carico avrà modo di privilegiare lo spazio a disposizione. La Casa ha sottolineato che anche il van Caddy mostra una filosofia di stile completamente rinnovata, un po’ come sta avvenendo con tutti i veicoli Volkswagen di ultima generazione, compresa la nuova Golf 8, l’ultima generazione della reginetta di successo.

Lo stile del Caddy mostra maggiore personalità e dinamicità. Il livello qualitativo esterno è più alto, come è cresciuta anche la dimensione delle ruote. Nell’estetica modificata vediamo una grafica delle luci a Led innovativa che si accorda perfettamente alle linee sportive ed eleganti dell’auto. L’enorme tetto panoramico in vetro, il più grande del segmento, è un altro elemento inedito di grande impatto visivo.

Il nuovo Volkswagen Caddy monterà anche dei sistemi di connessione e di assistenza alla guida di ultima generazione, che in un veicolo commerciale non si sono mai visti e che permetteranno agli utilizzatori di essere sempre ‘in rete’ e di viaggiare sicuri.