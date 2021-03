Volkswagen annuncia l’arrivo della nuova Taigo

editato in: da

Volkswagen è pronta ad allargare sempre più la famiglia dei propri SUV. Dalla Casa tedesca arriva infatti notizia dell’arrivo di un nuovo crossover, carismatico e sportivo, che potrebbe debuttare nel mercato europeo all’inizio del 2022. Parliamo di Taigo, un modello che colpisce per il suo design e la connettività avanzata.

Ispirato alle linee della Nivus, in vendita in Brasile, il nuovo modello dell’azienda di Wolfsburg è in fase di progettazione e sviluppo. Dalla Casa sono stati svelati da poco alcuni bozzetti che danno un colpo d’occhio sul veicolo del futuro, che abbraccerà la categoria del CUV. Il nuovo crossover utility vehicle, era stato già annunciato in occasione della presentazione del bilancio del 2020 nell’elenco dei lanci programmati per il 2021, ma gli ultimi avvenimenti (anche in chiave Covid-19) hanno portato la Casa a ritardarne l’arrivo.

Taigo, secondo quanto riferito, si differenzierà rispetto ai modelli compatti a ruote alte attualmente in gamma. A colpire del nuovo modello è il design più filante che, bozza del mezzo alla mano, trova nei dettagli l’animo rivoluzionario del CUV, con cui Volkswagen è pronta ad aprire una nuova pagina vincente della sua storia. Il tetto più spiovente, lo spoilerino e il lunotto stretto danno quel senso di familiarità con la T-Cross, che dal frontale al posteriore rendono più grintoso il nuovo crossover.

Costruito sulla piattaforma Mqb A0, la stessa utilizzata per la produzione della Polo e della T-Cross, Taigo vedrà la luce nello stabilimento spagnolo di Pamplona e potrebbe essere svelato in anteprima mondiale già a partire da quest’estate. Se alcuni dettagli, come il restyling della mascherina, il paraurti e la firma luminosa posteriore, sono stati confermati, sul fronte della dimensione non sono arrivate ancora ulteriori comunicazioni.

Dall’azienda di Wolfsburg, che negli ultimi mesi ha ipotizzato la produzione di una low cost elettrica, arriva la conferma dell’alta tecnologia del mezzo, che sarà dotato di un concept dei comandi moderno, una plancia completamente digitale e un’ampia dotazione di assistenti alla guida. Taigo, pronto a inserirsi nel già ampio parco auto della Casa, debutterà sul mercato europeo con motorizzazioni TSI efficienti, presumibilmente di piccola cilindrata, e proiettori anteriori a LED di serie.