Volkswagen, una nuova App per il calcio in diretta

Guidare ed essere sempre aggiornati sul risultato della tua squadra del cuore non è mai stato così semplice. A correre in soccorso agli appassionati di calcio arriva la nuova applicazione We Score, aggiunta di recente all’offerta digitale della nuova Volkswagen Golf.

Grazie all’App, che può essere scaricata gratuitamente dall’In-Car Shop dell’infotainment di bordo, i clienti della Casa tedesca possono tenersi sempre aggiornati con notizie, tabellini e risultati in tempo reale. Disponibile su tutte le Golf 8 model year 2020 in poi, la nuova App è una svolta per gli amanti del mondo del pallone. Un nuovo passo avanti per la Casa che, l’anno scorso, ha visto Golf trionfare come auto regina del mercato.

In tutta sicurezza sarà infatti possibile seguire in tempo reale i match, ma anche informarsi con le news. Per far ciò il sistema Volkswagen è stato implementato della funzione di lettura automatica ad alta voce text-to-speech, che permetterà al guidatore di concentrarsi sulla strada mentre ascolta le ultime notizie sulla propria squadra del cuore.

Restare sul pezzo e conoscere tutto quello che c’è da sapere sul mondo del pallone è facile. Dopo aver scaricato l’applicazione è possibile selezionare fino a tre squadre di club e una nazionale, poi il gioco è fatto. Una volta inseriti gli alert di interesse, il sistema permetterà di ricevere tutti gli aggiornamenti su tornei, campionati e partite in corso. Per quest’ultime, inoltre, saranno disponibili anche i tabellini.

Dopo aver presentato il SUV elettrico ID.5, Volkswagen non ha perso tempo nel rinnovare e implementare di nuove funzionalità i modelli presenti sul mercato. La Casa, al lavoro per soddisfare tutte le esigenze dei propri clienti, ha da sempre avuto un occhio di riguardo sul mondo del calcio. Official Mobility Partner dei tornei tra nazionali della UEFA, tra cui in particolare i Campionati Europei che si terranno la prossima estate, il marchio di Wolfsburg è tra gli sponsor di sette squadre che si daranno battaglia nella prossima massima competizione continentale.

I prossimi Campionati Europei, così come le due serie maggiori e le coppe dei principali Paesi (tra cui l’Italia), saranno seguiti in tempo reale, dall’applicazione We Score sui veicoli Volkswagen sarà possibile ricevere tutte le notifiche dei match. Supportate anche Europa League e Champions League, per una sempre più competitiva gamma di Golf che, oltre al piacere della guida, si potrà trasformare in una sorta di “tutto il calcio minuto per minuto”.