La Volksawgen Golf del futuro sarà elettrica

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen Golf, la nuova variante elettrica

Siamo arrivati all’ottava generazione di Volkswagen Golf, reginetta della Casa, nota in tutto il mondo. Anni e anni di nuove edizioni, per quella che è una delle auto più amate in assoluto nel panorama mondiale. La notizia di oggi riguarda il modello del futuro, che molto probabilmente sarà 100% elettrico.

La nuova Golf 9 arriverà sul mercato nel 2027 come variante a zero emissioni, e sarà introdotta a listino insieme agli altri modelli EV della Casa, quelli della gamma ID che ormai conosciamo molto bene.

La nuova Golf elettrica

Volkswagen sta pensando quindi di ampliare la sua offerta di auto elettriche, introducendo nel listino anche la versione a zero emissioni della sua best seller, la Golf. Oltre a lei, la Casa potrebbe anche lanciare una variante elettrica della Tiguan. Sono tanti i rumors sul web che anticipano quello che potremo vedere nei prossimi anni; secondo le indiscrezioni al momento sappiamo che la Volkswagen Golf elettrica potrebbe essere realizzata sulla piattaforma modulare elettrica MEB del brand e che la produzione delle nuove vetture a zero emissioni probabilmente sarà concentrata nello stabilimento di Wolfsburg, dove vengono già prodotte oggi le varianti termiche e ibride della Casa.

Si ipotizza anche una data, pare infatti che le prossime auto elettriche, prima di tutto Golf e poi forse anche Tiguan, arriveranno sul mercato automobilistico a partire dal 2027, non prima. Dovrà passare ancora qualche anno allora prima di vedere le nuove vetture elettriche di Volkswagen. Al momento comunque l’AD del Gruppo VW, Oliver Blume, pare ancora dubbioso. Sembra che voglia realizzare un nuovo stabilimento in cui concentrare la realizzazione delle nuove vetture a zero emissioni. Dovrebbero essere investiti due miliardi di euro in questa nuova “missione”. Staremo a vedere.

Per quanto riguarda Golf e la sua prossima variante 100% elettrica, Thomas Schäfer, CEO Volkswagen, ha dichiarato che la Casa automobilistica non vuole abbandonare il nome, di grandioso successo e fama nel mondo ormai da decenni. È probabile quindi che venga lanciata una nuova elettrica denominata Volkswagen ID.Golf. Sarà inserita a listino a fianco della ID.3, e si rivolgerà a un pubblico diverso, nonostante entrambe saranno dotate di motore elettrico e di un look simile.

La Golf elettrica molto probabilmente sarà rivolta, come ogni variante della reginetta Volkswagen, a un pubblico più giovane e sportivo, che ama la guida dinamica. Potrebbe anche essere realizzata una variante GTI a zero emissioni, caratterizzata dalle alte prestazioni.

I progetti elettrici nel futuro di Volkswagen

Volkswagen sta lavorando ad altre possibili creature a zero emissioni per il futuro, non soltanto alle varianti elettriche di Golf e Tiguan – o almeno – così pare. Abbiamo già sentito parlare della “Project Trinity”, una berlina quattro porte sportiva ed elettrica, che verrà prodotta come modello di punta della gamma a batteria della Casa.

La piattaforma su cui verrà realizzato questo nuovo modello è la nuova SSP, una rivoluzione totale rispetto alla MEB che già conosciamo. Vanterà sistemi di sicurezza di nuovissima generazione e porterà le auto fino a un livello 4 di guida autonoma. La nuova auto elettrica di Volkswagen potrà essere ricaricata rapidamente, grazie alle batterie di nuova generazione dall’ingombro ridotto rispetto a quelle attuali. L’autonomia sarà sicuramente maggiore, arrivando a toccare anche i 700 chilometri di marcia elettrica con una sola ricarica. Pare che la nuova vettura elettrica arriverà nel 2030, e non nel 2026 come era stato inizialmente annunciato.