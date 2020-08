Volksawgen Caddy, il veicolo per dormire comodi ovunque

editato in: da

Il nuovo Mini-Camper di Volkswagen Veicoli Commerciali è una rivisitazione completa del Caddy di quinta generazione. Sono tantissime le novità inserite dalla Casa, un nuovo camper compatto e all’avanguardia dal punto di vista tecnico.

Non trascura però l’aspetto romantico, è possibile infatti passare le serate a guardare il cielo e dormire sotto le stelle, grazie al tetto panoramico in vetro. Volkswagen Veicoli Commerciali propone già dal 2005 un motorhome compatto ispirato al Caddy come modello di serie. L’obiettivo è da sempre mantenere l’utilità quotidiana del mezzo e rendere rimovibili alcune componenti, come i vani portaoggetti e il piano letto. Anche l’ultima generazione segue questa filosofia.

Il fratello minore del California è il veicolo multiuso perfetto per giovani famiglie, per gli sportivi, per chi ha molti hobby o per i “best ager”. Fondamentalmente è un mezzo adatto per tutti coloro che ricercano la flessibilità di un camper su cui vivere avventure.

Una delle novità principali, come abbiamo detto, è il fantastico tetto panoramico in vetro di 1,4 metri quadrati, che è possibile comunque oscurare (insieme a tutte le finestre) per dormire al buio, senza nemmeno uno spiraglio di luce che entra al mattino. Il letto è lungo quasi due metri e garantisce sonni profondi, grazie alle molle a disco, usate anche nei letti del California, altra auto che sembra una casa per viaggiare, o del Grand California.

Nella parte posteriore si trovano riposti le famose sedie leggere e il tavolo da campeggio. Durante i viaggi, il nuovo Caddy offre 19 sistemi di assistenza per il comfort e la sicurezza, tra cui il Travel Assist, che per la prima volta su un veicolo commerciale Volkswagen consente la guida assistita nell’intero range di velocità. Sono una novità anche il sistema Trailer Assist, che semplifica le manovre di retromarcia con rimorchio, o il sistema di assistenza al cambio di corsia e all’uscita dal parcheggio.

I nuovo Caddy di Volkswagen propone nuove motorizzazioni 4 cilindri innovative, propulsori di ultima generazione che rispettano gli standard sulle emissioni della norma Euro 6 del 2021 e sono dotati di filtri antiparticolato. Per la prima volta, per motori TDI con potenze comprese tra 75 e 122 CV, viene impiegato il nuovo twin dosing, con due catalizzatori SCR e un doppio sistema di iniezione AdBlue che riduce le emissioni, rendendo i motori TDI del Caddy tra i motori Diesel più puliti al mondo. Anche il motore turbo benzina TSI da 116 cavalli di potenza è altrettanto efficiente ed ecocompatibile. L’anteprima mondiale del nuovo camper compatto si terrà virtualmente all’inizio di settembre.