Volano le vendite delle auto low cost prodotte in Molise

Un marchio che non conosce crisi: stiamo parlando della Casa automobilistica italiana DR Automobiles, con sede molisana, che inizia il 2022 con ottimi risultati. Le vetture low cost del brand infatti sono state vendute per 4.548 unità in tutto e il marchio ha conquistato una quota di mercato pari all’1,34%, raggiungendo solo in questo primo trimestre il 50% dei volumi di vendita del 2021.

Gli ottimi risultati ottenuti

Sappiamo quanto il mercato auto italiano sia in crisi. Tutto il settore è colpito da gravi difficoltà, che sono iniziate nel 2020 a causa della pandemia di Coronavirus, e che non hanno mai avuto fine. Si sono susseguiti – infatti – il lockdwon, la crisi dei semiconduttori e dei microchip, la carenza di materie prime, il caro carburante, la guerra in Ucraina. Tutti fattori che hanno indebolito il potere d’acquisto dei clienti e le capacità produttive delle Case automobilistiche.

Nonostante lo scenario non sia per niente confortante, e ci sono comunque delle misure che tentano di risollevare le sorti del settore – quali il taglio delle accise sulla benzina e gli incentivi auto varati dal Governo – c’è un brand che prosegue senza difficoltà. Stiamo parlando di DR Automobiles Group, che continua la sua ascesa senza sosta, registrando nel primo trimestre 2022 vendite da livelli record.

Le auto immatricolate in tutto sono state 4.548, la Casa molisana fondata nel 2006 a Macchia d’Isernia, come anticipato, da gennaio a marzo del 2022 ha già raggiunto il 50% dei volumi totale dello scorso anno, che si è concluso con un totale di 8.362 immatricolazioni e una quota di mercato dell’1,34%. Facendo un paragone rispetto a quanto accaduto nel primo trimestre del 2021, possiamo dire che la crescita di DR oggi è stata esponenziale, portandosi ad un eccezionale +191,17% (tra i due brand DR ed EVO).

Le novità della Casa

Per quanto riguarda i modelli maggiormente venduti e amati dalla clientela, possiamo dire che DR 4.0 e EVO 3 hanno trainato le vendite. Entro questo mese di aprile DR lancerà anche la nuova 6.0, che si aggiungerà al listino, SUV top di gamma della Casa molisana con motore 4 cilindri turbo 1.5 e cambio automatico Cvt, sia a benzina che GPL. Ma nn è tutto, perché quest’anno ci sarà posto anche per il nuovo SUV a sette posti DR 7.0.

Passando sul fronte EVO invece le novità saranno altre, ma di sicuro non meno entusiasmanti. Nel corso nel 2022 infatti le new entry saranno, innanzitutto un pick-up equipaggiato con un motore 2.0 litri turbo diesel, arriverà poi un nuovo SUV, EVO 7, lungo circa 470 centimetri e che sarà disponibile in due differenti varianti, a sei e a sette posti.

Gli ottimi risultati raggiunti da DR in questo primo trimestre del 2022 – chiaramente – fanno ben sperare ai manager della Casa, che prevedono di arrivare a volumi di vendita pari a 15.000 unità entro la fine dell’anno. Queste cifre ambiziose potranno essere raggiunte anche grazie all’introduzione di due nuovi marchi al fianco di EVO e DR, a metà anno. Pare che i nuovi brand si posizioneranno ad un livello più alto sul mercato, proponendo modelli premium, tra cui SUV, fuoristrada e pick-up. Staremo a vedere i nuovi programmi.