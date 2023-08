Volvo EX30: diamo il benvenuto al SUV compatto completamente elettrico

Volvo, nota per la sua leadership nella sicurezza automobilistica e per il design elegante di ispirazione scandinava, ha lanciato il suo primo SUV premium di piccole dimensioni completamente elettrico: il Volvo EX30.

Questo nuovo modello, presentato in anteprima mondiale a Milano, promette di rivoluzionare il settore automobilistico e di guidare l’industria verso una maggiore elettrificazione.

Uno dei punti di forza dell’EX30 è la sua sicurezza impeccabile. Fedele alla reputazione della Volvo, questo SUV è stato progettato per offrire un’esperienza di guida sicura e affidabile. Dotato di tecnologie all’avanguardia per la prevenzione degli incidenti, come la funzione di sicurezza per le biciclette, l’EX30 aiuterà a proteggere tutti, chi è nell’abitacolo e gli altri, gli utenti della strada, nei frenetici contesti urbani.

Ma la sicurezza non è l’unico vantaggio di questo veicolo. Grazie alla sua total elettric “batteria elettrica” e al design aerodinamico, l’EX30 ha una delle impronte di CO2 più basse di qualsiasi altro modello Volvo realizzato finora.

E per chi pensa ancora che l’elettrico sia per pochi, l’azienda ha messo molta attenzione nell’offrire un prezzo competitivo, rendendo questo SUV completamente elettrico, accessibile a un pubblico più ampio.

Parlando della tecnologia delle batterie, Volvo ha pensato a tutto. I clienti possono scegliere tra tre varianti di powertrain e due tipi di batteria, consentendo loro di personalizzare il veicolo in base alle proprie esigenze di guida. Dall’autonomia standard alle prestazioni avanzate, l’EX30 ha una soluzione per tutti i tipi di guidatori.

Ma non è solo il powertrain a distinguere l’EX30. L’attenzione ai dettagli si riflette anche nell’interno dell’auto, con quattro ambienti interni distinti tra cui scegliere e soluzioni intelligenti per lo stivaggio. La tecnologia di infotainment all’avanguardia e il sistema Park Pilot Assist, che semplifica le manovre di parcheggio, rendono l’esperienza di guida ancora più piacevole e rilassante.

E per coloro che cercano un’esperienza più avventurosa, Volvo ha una sorpresa in serbo. A partire dal prossimo anno, l’EX30 sarà disponibile anche nella variante Cross Country, con una maggiore altezza da terra e altre caratteristiche personalizzate per affrontare strade meno battute con stile.

L’EX30 è davvero l’incarnazione di un SUV compatto ma potente, che offre una guida elettrica senza compromessi in un pacchetto elegante e sicuro.

Se state cercando un SUV completamente elettrico, con la qualità e l’affidabilità tipiche di una Volvo, l’EX30 è sicuramente una buona scelta.

Un nuovo modo di guidare, sostenibile e all’avanguardia!