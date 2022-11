L’inizio di una nuova era per Volvo: ecco la nuova EX90

Un vero SUV a sette posti, completamente elettrico, che eleva ulteriormente gli standard di sicurezza, garantendo uno stile di vita più sostenibile. Queste le peculiarità della nuova Volvo EX90 che rappresenta per la Casa automobilistica svedese l’inizio di una nuova era verso un futuro completamente elettrico. Cominciando con la Volvo EX90, ogni anno Volvo presenterà un nuovo modello a trazione completamente elettrica che punta a vendere, entro il 2030, solo automobili al 100% elettriche, seguendo uno dei piani di elettrificazione più ambiziosi dell’industria automobilistica e cruciale per raggiungere l’ambizioso obiettivo di diventare un’azienda neutrale dal punto di vista climatico entro il 2040. Un’auto che rispecchia le origini svedesi e allo stesso tempo costruita negli Stati Uniti. Questo a partire dal prossimo anno e, successivamente, anche in Cina. Per allora, Volvo punta a rendere questi due impianti di produzione climaticamente neutrali.Un nuovo classico del design scandinavo, la Volvo EX90 conferma il principio della forma che si adegua alla funzione. È una vettura familiare versatile ed elegante, dalle proporzioni moderne, dotata di tecnologie all’avanguardia in termini di capacità di calcolo, connettività ed elettrificazione al fine di ottimizzare la sicurezza, l’efficienza e l’estetica.

Le dotazioni di sicurezza standard presenti nella Volvo EX90 sono superiori a quelle di tutti i precedenti modelli della Casa. La EX90 è stata progettata per comprendere chi è all’interno della vettura e il contesto circostante, così da contribuire alla sicurezza propria e degli altri utenti del traffico. Inoltre, con il tempo, è in grado di incrementare il suo livello di intelligenza e di sicurezza grazie agli aggiornamenti software e ai nuovi dati acquisiti.

La Volvo EX90 è dotata di uno scudo di sicurezza invisibile abilitato dalla più recente tecnologia di rilevamento, all’interno e all’esterno. Sensori di ultima generazione, come telecamere, radar e lidar, sono collegati ai processori centrali ad alte prestazioni dell’auto e le piattaforme NVIDIA DRIVE eseguono il software sviluppato internamente da Volvo Cars per creare in tempo reale una visione a 360 gradi del contesto circostante.

Un sistema centrale – alimentato dalle piattaforme NVIDIA DRIVE di IA, Xavier e Orin, dalle piattaforme Snapdragon(r) Cockpit di Qualcomm Technologies e dal software sviluppato internamente dai tecnici Volvo – gestisce gran parte delle funzioni principali all’interno dell’auto, dai sistemi di sicurezza e infotainment alla gestione della batteria. Ne consegue un’esperienza di utilizzo più dinamica e gradevole a bordo dell’auto. In altre parole, la Volvo EX90 non sarà solo una nuova automobile, ma un computer su ruote estremamente avanzato.

Anzi, proprio come uno smartphone o un computer portatile, la Volvo EX90 è progettata per migliorare nel tempo, grazie a regolari aggiornamenti software che avvengono in modalità over-the-air. Unendo l’avanzatissima potenza di calcolo delle piattaforme Snapdragon(r) Cockpit alle capacità di visualizzazione di Unreal Engine, il tool 3D sviluppato da Epic Games e utilizzato per la realizzazione di alcuni dei più grandi videogame al mondo, si garantisce una potenza di calcolo fulminea e una grafica di alta qualità sugli schermi dell’auto e sull’head-up display. Lo schermo centrale da 14,5 pollici è la porta d’accesso a uno dei migliori sistemi di infotainment in circolazione, con Google integrato. Le app e i servizi di Google, tra cui l’assistenza in vivavoce di Google Assistant, la navigazione di Google Maps e maggior numero di app fra quelle che preferite su Google Play, sono tutti inclusi nel sistema. Gli schermi della Volvo EX90 aiutano il conducente a tenere gli occhi sulla strada, fornendo le informazioni giuste al momento giusto. La Volvo EX90 sarà anche compatibile con Apple CarPlay wireless.

La Volvo EX90 disporrà anche della tecnologia phone key di serie. Lo smartphone fungerà da chiave dell’auto, consentendo di sbloccare automaticamente le portiere e di avviare una sequenza di benvenuto personalizzata non appena si entra nella vettura. Tutti questi contenuti tecnologici si coniugano con uno degli interni più piacevoli ed eleganti disponibili sul mercato, realizzato con materiali naturali e provenienti da fonti sostenibili. Gli interni riflettono anche le nostre ambizioni in termini di sostenibilità, come quella di diventare un’azienda completamente circolare e neutrale dal punto di vista climatico entro il 2040.