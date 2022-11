Volvo Cars Human Centric

Uno stile di vita più sostenibile attraverso la mobilità. Completamente elettrico, sette posti, massimi livelli di sicurezza, questa è la nuova Volvo EX90 che rappresenta per la Casa automobilistica svedese l’inizio di una nuova era, una rotta precisa verso un futuro che vede al centro l’uomo. Il cambiamento parte dal classico, quello del design scandinavo. Volvo EX90 conferma il principio della forma che si adegua alla funzione. È una vettura familiare versatile ed elegante, dalle proporzioni moderne, dotata di tecnologie all’avanguardia in termini di capacità di calcolo, connettività ed elettrificazione al fine di ottimizzare la sicurezza, l’efficienza e l’estetica. Ma soprattutto, lei è SICURA, da tutti i punti di vista. Nata per soddisfare tutte le esigenze, anche le più recondite. Da sempre il punto di forza di tutte le Volvo, la sicurezza, è oggi più che mai la filosofia del brand: Human Centric.

L’auto che si prende cura delle persone e del loro ambiente attraverso la tecnologia intelligente

Un’auto che sa capire quando non si è al massimo della forma e che interviene al bisogno. Una visione del futuro della sicurezza che parte dal sistema LiDAR – un avanzato metodo di telerilevamento disponibile di serie sulla Volvo EX90, che contribuirà a ridurre fino al 20% gli incidenti con conseguenze gravi. Un nuovo sistema di rilevamento e comprensione delle condizioni del guidatore, in grado di aumentare la sicurezza monitorando il guidatore e fornendogli assistenza in caso di necessità. La tecnologia LiDAR, acronimo di Light Detection & Ranging, utilizza la luce sotto forma di laser pulsato per misurare le distanze con estrema precisione e affidabilità. La sofisticata tecnologia LiDAR, che col tempo sarà standardizzata, è integrata nel tetto del nuovo modello EX90 e può rilevare la presenza di pedoni fino a 250 metri di distanza, così come oggetti di piccole dimensioni e colore scuro – ad esempio, uno pneumatico su una strada dal fondo nero – a 120 metri dal veicolo. Il tutto mentre si viaggia a velocità autostradali. E poiché non ha bisogno di luce come una telecamera, veglia su chi guida sia di giorno che di notte. L’auto non solo sarà in grado di intervenire e assistere il guidatore, ma saprà anche riconoscere con maggiore accuratezza quando occorre farlo e come assisterlo al meglio.

Saper comprendere l’esperienza umana è al centro della filosofia Volvo

Un’auto progettata per capire noi e l’ambiente e che, per garantire sicurezza a 360 gradi, è in grado di diventare più intelligente e più sicura nel tempo, con capacità di apprendimento di nuovi dati e la possibilità di ricevere costanti aggiornamenti. Questo è il futuro Volvo che si basa sullo sviluppo della più recente tecnologia di sicurezza – su una profonda comprensione del comportamento umano e che trova fondamento in decenni di ricerca in materia di sicurezza. La Volvo EX90 è dotata di uno scudo di sicurezza invisibile che integra la più recente tecnologia di rilevamento, grazie alla quale l’auto è in grado di comprendere lo stato d’animo di chi la guida e il contesto circostante.

Se i sensori Lidar all’esterno sono instancabili, internamente sono angeli custodi

L’invisibile scudo di sicurezza provvede anche alla protezione e alla tutela. Speciali sensori e telecamere, gestiti da algoritmi sviluppati internamente, misurano la concentrazione dello sguardo di chi guida. Questa tecnologia consente all’EX90 di capire quando il guidatore è distratto, stanco o comunque disattento, più di quanto sia stato finora possibile in un’auto Volvo. Il sistema vi avvertirà, prima con un delicato segnale, poi con maggiore insistenza, se necessario. E se dovesse accadere l’impensabile, se vi addormentate o vi sentite male durante la guida, la EX90 è progettata per arrestare la marcia in sicurezza e chiamare i soccorsi.

Queste sono solo alcune delle tante novità. Volvo continua ad investire in innovazione con un unico obiettivo: azzerare gli incidenti stradali in un mondo carbon free. Tutto questo per tutelare sempre più un maggior numero di vite umane. L’EX90 segna per Volvo Cars l’inizio di una nuova era che accompagnerà la tradizione di sicurezza, qualità e innovazione verso il futuro.

Inizia una nuova era per Volvo!