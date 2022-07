La nuova Volkswagen T-Roc: design espressivo e tecnologia innovativa 

Sono oltre un milione le unità vendute in tutto il mondo in soli quattro anni. Il nuovo T-Roc si propone con un design rinnovato, innovativi sistemi di assistenza e numerosi servizi digitali. Volkswagen prosegue così la storia di successo del suo modello di crossover compatto.

T-Roc, T-Roc R e T-Roc Cabriolet

L’aspetto inconfondibile delle nuove T-Roc, T-Roc R e T-Roc Cabriolet è definito da un design esterno più deciso. Gli interni sono stati perfezionati con materiali di alta qualità, un display Infotainment ridisegnato e il Digital Cockpit di serie. Nella famiglia di modelli di SUV compatti sono state integrate tecnologie innovative provenienti da classi di veicoli superiori, come IQ.Light, con fari a matrice di LED, e i sistemi di assistenza di IQ.Drive con Travel Assist, oltre al cruise control predittivo ACC. In questo modo, Volkswagen fa un passo in avanti per diventare un fornitore di mobilità orientato al software, nell’ambito della sua strategia.

Design moderno

Interni sofisticati, design esterno affilato. Una superficie rivestita di schiuma e cuciture distintive, il nuovo cruscotto conferisce all’abitacolo della nuova T-Roc un design moderno e di alta qualità. Il display dell’Infotainment è ora progettato come un tablet e posizionato sul cruscotto in linea di vista con il quadro strumenti dietro il volante. A seconda dell’allestimento, il display dell’Infotainment misura 8,0 o 9,2 pollici. Il SUV compatto è dotato di serie di un quadro strumenti digitale, disponibile come optional con dimensioni fino a 10,25 pollici come Digital Cockpit Pro. Il volante multifunzione,

Efficienti motori

Nella variegata gamma di motorizzazioni della nuova T-Roc è possibile scegliere tra tre motori TSI e due TDI. A seconda della motorizzazione scelta, un cambio manuale a 6 marce o un DSG a 7 marce azionano l’asse anteriore. Il motore a tre cilindri TSI da 1,0 litri ha una potenza massima di 81 kW (110 PS)1 . Le unità a quattro cilindri generano 110 kW (150 CV) come TSI2/3 da 1,5 litri e 140 kW (190 CV) come TSI4 da 2,0 litri.

La gamma è completata da due motori a quattro cilindri TDI da 2,0 litri con una potenza rispettivamente di 85 kW (115 CV)6 e 110 kW (150 CV)7 . In alternativa alla trazione anteriore, la trazione integrale 4MOTION, abbinata al motore diesel da 110 kW (150 CV)8 , garantisce una trasmissione di potenza superiore. Il 2,0 litri TSI da 140 kW (190 CV)4 è abbinato di serie alla trazione integrale 4MOTION. Il prezzo d’ingresso della nuova T-Roc con motore 1.0 TSI è di 23.495 euro (IVA inclusa); i prezzi della nuova T-Roc Cabriolet partono da 31.850 euro (IVA inclusa) nell’allestimento Style con motore 1.0 TSI.