Volkswagen ID.4, presentato finalmente il primo SUV elettrico

Volkswagen ha lanciato il nuovo ID.4, le prevendite del nuovo SUV elettrico vengono aperte contemporaneamente in Germania e in altri Paesi europei, solo un giorno dopo la sua anteprima mondiale. È possibile scegliere tra due modelli di edizione preconfigurati: ID.4 1ST e ID.4 1ST Max.

Entrambi generano una potenza di 204 CV, dispongono di una batteria da 77 kWh e di un’attrezzatura molto generosa. L’ID.4 viene lanciato nel più grande segmento di mercato del mondo, la classe dei SUV compatti. Per la prima volta Volkswagen offre un SUV completamente elettrico, l’ID.4, che genera zero emissioni locali.

Un’auto fantastica, di cui abbiamo già molto parlato prima della sua presentazione, l’ID.4 unisce anche tutti i vantaggi che i clienti apprezzano dei SUV. Presenta un design lineare e fluido e un’accelerazione impressionante. La matrice modulare a trazione elettrica (MEB) garantisce ampio spazio all’interno del veicolo con dimensioni esterne compatte. Per quanto riguarda la connettività, il cockpit è stato strutturato in modo chiaro ed è controllato quasi esclusivamente dalle funzioni touch e dall’intelligente controllo vocale. Il sistema di navigazione Discover Pro porta a bordo i servizi online We Connect Start.

I modelli ID.4 1ST e ID.4 1ST Max hanno una batteria con un contenuto energetico di 77 kWh, sufficiente per coprire un’autonomia di circa 490 km. Volkswagen ID.4 accelera da 0 a 100 km/h in 8,5 secondi, la sua velocità massima è stata limitata a 160 km/h. All’interno, l’ID.4 1ST Max vanta un comfort superiore. Include sedili regolabili elettricamente, tettuccio panoramico inclinabile e scorrevole, vetri acustici, sistema Climatronic a 3 zone e portellone bagagliaio ad azionamento elettrico di serie. Il modello top di gamma è inoltre perfettamente equipaggiato in termini di funzionamento, connettività e sistemi di assistenza alla guida.

VW ID.4 1ST ha un prezzo di 49.950 euro mentre l’ID.4 1ST Max è disponibile per 59.950 euro. Tutti i modelli si qualificano pienamente per le sovvenzioni ambientali. Di recente, Volkswagen ha integrato il suo portafoglio di prodotti tradizionali con l’ID. family, una nuova gamma di prodotti indipendenti. Dopo il modello compatto ID.3 che ormai conosciamo bene, il nuovo ID.4 è il secondo modello completamente elettrico del brand. Cinque stabilimenti in tre continenti produrranno il nuovo SUV elettrico: la produzione in serie è già iniziata a Zwickau, in Sassonia.