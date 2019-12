Volkswagen Golf 8: al via le prevendite dell’ottava generazione. Il prezzo

editato in: da

Inizia la prevendita in Italia della nuova Volkswagen Golf 8 la cui commercializzazione nel nostro paese inizierà a marzo con prezzi a partire da 25.750 euro . Al di là di un design più morbido rispetto al passato, i tratti distintivi della nuova Golf sono l’anima digitale e le motorizzazioni elettrificate.

La Golf 8 sarà equipaggiata al lancio per il mercato italiano con due motori a benzina (1.0 TSI EVO 110 CV, cambio manuale e 1.5 TSI EVO ACT130 CV, cambio manuale), due turbodiesel 2.0 (TDI 115 CV, cambio manuale e TDI 150 CV, cambio automatico DSG), cui seguiranno altre 9 motorizzazioni: due a benzina (1.0 da 110 CV e 1.5 da 150 CV), due ibridi (1.0 da 110 CV e 1.5 da 130 CV), due ibridi plug-in (entrambi 1.4, da 204 e 245 CV), due turbodiesel (entrambi 2.0 da 115 e 150 CV) e una con alimentazione a metano (1.5 da 130 CV).

La nuova versione di accesso vanta già dotazioni high-tech, tra cui l’assistenza per il mantenimento della corsia Lane Assist, il sistema di controllo perimetrale Front Assist con funzione di frenata di emergenza City e rilevamento dei pedoni, un nuovo sistema di assistenza alla svolta, Car2X, il Digital Cockpit, un sistema di infotainment online con touchscreen da 8,25 pollici, il volante multifunzione, la chiusura

centralizzata senza chiave Keyless-Go, nonché luci anteriori e posteriori a LED.

Le nuova Golf 8 ha rivisto in maniera sostanziale anche l’abitacolo, digitalizzandolo in ogni singolo aspetto. Il cuore della digitalizzazione è il display touchscreen da 8,25 pollici, grazie al quale controllare il sistema di infotainment del veicolo e non solo. Al suo fianco trova spazio il digital cockpit da 10 pollici.

I comandi intuitivi sulla Golf possono essere integrati, a richiesta, con il nuovo comando vocale naturale. Il sistema viene attivato semplicemente tramite la voce (“Ciao Volkswagen”) o premendo il tasto Voice sul volante. I comandi vocali consentono di gestire, per esempio, la navigazione, il climatizzatore, il telefono e l’infotainment.

DATI TECNICI DELLA NUOVA GOLF